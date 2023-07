Perché togliersi le scarpe prima di entrare in casa è fondamentale: il motivo è inquietante

Togliersi le scarpe all’ingresso in casa è un gesto fondamentale, che tutti dovrebbero fare. Il motivo vi inquieterà: dovrete farlo.

In Italia non abbiamo la cultura di toglierci le scarpe prima di entrare in casa. Sono pochissime le famiglie nostrane che crescono i propri figli con questo insegnamento eppure quest’azione potrebbe essere fondamentale per la nostra salute. Andiamo quindi a vedere perché farlo è importantissimo.

In diversi paesi del mondo togliersi le scarpe e lasciarle all’ingresso è una di quelle azioni che vengono insegnate ai figli fin da piccoli. Uno dei paesi simbolo di questa abitudine sicuramente è il Giappone, in cui le calzature vengono tolte prima di entrare in case, scuole, templi, ristoranti tradizionali e altri luoghi tipici. Sono diverse le ragioni culturali dietro questa pratica, ma quella principale sembrerebbe essere proprio la pulizia, visto che i nipponici danno grande importanza alla cura della casa.

Inoltre questa è una pratica radicata nella cultura giapponese da secoli ed ha radici storiche e viene trasmessa di generazione in generazione, una sorta di etichetta. Dietro ci sarebbe anche la comodità visti i pavimenti in legno che contraddistinguono le case giapponesi e che quindi potrebbero rovinarsi. Questo gesto però dovrebbe essere replicato anche dal Vecchio Continente e di conseguenza in Italia, visto che potrebbe risultare importantissimo. Andiamo quindi a vedere le ragioni per cui si dovrebbero togliere le scarpe prima di entrare in casa.

Bisogna togliersi le scarpe prima di entrare in casa, è fondamentale: le motivazioni ti sorprenderanno

Insegnare ai nostri figli di togliere le scarpe prima di entrare in casa è fondamentale visto che non solo è un gesto igienico ma ne va anche della nostra salute. A tutti è evidente che sotto le nostre scarpe si annidano incredibili quantità di sporcizia, sostanze chimiche e agenti patogeni che dovrebbero essere lasciati sull’uscio della porta. Le suole delle nostre scarpe conservano una vera e propria discarica e a dimostrarlo sono i risultati di una ricerca di DustSafe arrivata in collaborazione con diverse università.

Tutto ciò dovrebbe essere ricondotto ai processi di urbanizzazione e alla diffusione dello smartwork (grazie al Covid-19) che hanno portato le persone a trascorrere il 90% del loro tempo in casa. Comprendere le sostanze presenti in casa è importante anche per la nostra saluta e i rischi che potrebbero presentarsi. Infatti ad inquinare i luoghi interni non ci sono solamente la polvere, ma anche le cellule morte che perdiamo o dagli animali con cui possiamo condividere lo spazio abitativo.

Un terzo degli agenti inquinanti nell’ambiente di casa potrebbero provenire dalle suole della nostre scarpe, con cui potremo portare a spasso batteri e agenti patogeni, sostanze chimiche, microplastiche, insetticidi e pesticidi e infine muffe e funghi. Seppur tutti questi agenti sono impercettibili, ci sono e rischiano di mettere in pericolo la nostra salute. Per questo la soluzione più efficace è lasciare le scarpe all’ingresso quando si entra in casa, evitando quindi ogni tipo di pericolo.