Perché spesso i nostri amici provano invidia nei nostri confronti? La scienza non ha dubbi: svelato il motivo

Amici invidiosi: esistono davvero. A confermarlo ora è anche la scienza. Ecco da dove nasce l’invidia che spesso proviamo.

Trovare un amico è difficile. Le persone sincere e davvero felici per i successi dell’altro sono rarissime, e trovarne una cosi è come trovare un ago in un pagliaio. Nell’arco della vita ci troviamo davanti tante persone che definiamo come amici. Persone con cui parliamo dei nostri problemi, a cui affidiamo nostri sentimenti e parte della nostra vita.

Crescendo, alcuni amici si perdono per strada e ne arrivano altri. A volte però, determinati rapporti mutano con il tempo e perdono quella spontaneità che dovrebbe stare alla base di quei rapporti di amicizia. Quante volte per esempio, hai avuto l’impressione che un tuo amico non fosse davvero felice dei tuoi successi? La verità è che forse con l’età si inizia a vedere tutto con occhi diversi e non riusciamo a fare altrimenti. La natura umana viene intaccata da continue aspettative sociali che la schiacciano. Tendiamo a mettere spesso la nostra vita a paragone con quella degli altri. Ci si sente spesso indietro rispetto agli standard che la vita ci impone, e si soffre.

Amici invidiosi? Ecco perché succede

Sono tanti gli amici che di fatto non riescono a gioire dei passi avanti nelle vite degli altri, e che anzi sembrano un po’ invidiosi. Hai presente il rapporto che esiste tra Lila e Lenù, de L’ Amica Geniale? Lenù sembra essere la più intelligente, la più dotata e quella con un bellissimo futuro già scritto. La verità però è che Lenù ha sempre vissuto schiacciata dall’immagine di Lila e dalla sua intelligenza. Intelligenza per la quale lei si è dovuta sforzare non poco. Lenù voleva bene a Lila, ma le invidia quella facilità con cui si lancia in tutte le cose della vita.

Esempio letterario a parte, ormai sappiamo che ci sono amici che sono un po’ invidiosi quando a noi succedono cose belle. Chi crede alla superstizione sa infatti che è sempre meglio non mostrarsi troppo felici, per evitare che troppi sguardi possano minare alla nostra felicità. Gli amici invidiosi esistono purtroppo e lo sono solo perché non sono soddisfatti della loro vita e invidiano la tua.

Come dice il fumettista ZeroCalcare: E semo pure stupidi. Perché se impuntamo a fa’ il confronto co le vite degli altri. Che a noi ce sembrano tutte perfettamente ritagliate, impalate, ordinate. E magari so così perfette solo perché noi le vediamo da lontano.