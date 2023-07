Caterina Balivo, la frecciatina non passa inosservata: “Si sta un po’ esagerando…”

Sui social Caterina Balivo lancia una pungente frecciatina che non passa affatto inosservata, perché la conduttrice pensa che si stia esagerando.

Caterina Balivo è pronta a tornare in Rai, dall’11 settembre condurrà su Rai Uno il programma La Volta Buona. In attesa di tornare sul piccolo schermo si gode le sue bellissime vacanza estive all’insegna del relax e del divertimento.

Nei giorni scorsi un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha catturato non poco l’attenzione dei suoi tantissimi e affezionati follower, ma questa non è certo una novità. Con la sua incantevole bellezza e la sua pazzesca forma fisica infatti riesce sempre a stupire i suoi seguaci.

Oltre ad essere molto amata in televisione Caterina Balivo lo è anche sui social, ad oggi conta 1,4milioni di follower sul suo profilo Instagram. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia favolosa, il tempo passa ma di certo non scalfisce affatto la sua bellezza. Nei giorni scorsi ha trascorso piacevoli momenti sull’Isola di Giannutri, il post che la ritrae in barca ha steso tutti.

Caterina Balivo commenta un suo scatto e svela: “Si sta un po’ esagerando”

In un post pubblicato qualche giorno fa su Instagram la nota conduttrice in barca in bikini è bella da togliere il fiato, i suoi seguaci oltre ad ammirare la sua splendida bellezza hanno subito notato un particolare.

Caterina Balivo non ha avuto timore di mostrare le sue imperfezioni, nelle foto si vedono chiaramente le sue smagliature dovute alle due gravidanze. A differenza di molti altri personaggi noti lei non ha nascosto i suoi difetti e questo i fan lo hanno apprezzato davvero tanto.

Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha rivelato che in molti dicono che sia normale perché non copre le smagliature. A detta sua le persone stanno un po’ esagerando perché spesso le succede di incontrare volti noti e non riconoscerli. Ha poi aggiunto: “Si sta un po’ esagerando a cambiarsi i connotati con filtri ed altro.” Lei pensa che se non si è fisicati bisogna accettarsi invece di cambiare aspetto con le app.

Di certo lei non ha bisogno di photoshop, il tempo infatti passa ma lei è sempre più attraente e meravigliosa, la sua forma fisica è spettacolare. Caterina Balivo tutte le volte che si mostra conquista davvero tutti, i suoi seguaci la adorano e non fanno che riempirla di like e commenti pieni di affetto e complimenti.