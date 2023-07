Interfaccia cervello-computer, la Cina comanda la svolta: funzionerà attraverso l’orecchio

L’interfaccia cervello-computer a spirale scivola nel canale uditivo senza perdere l’udito: incredibile studio cinese. Di cosa si tratta?

Un team multi-istituzionale di ingegneri in Cina ha sviluppato un nuovo tipo di interfaccia cervello-computer (BCI) che può essere facilmente inserita ed estratta dal condotto uditivo. Nel loro progetto, riportato sulla rivista Nature Communications, il gruppo ha deciso di progettare e costruire un nuovo tipo di BCI meno invasivo dei dispositivi esistenti.

Un’interfaccia cervello-computer è un dispositivo che consente la comunicazione tra il cervello e un computer, sebbene fino ad oggi la maggior parte di tali dispositivi sia unidirezionale. Sono usati per ascoltare le onde cerebrali per applicazioni come convertirle in testo o in segnali elettronici, che possono essere usati per attivare un altro dispositivo, come una sedia a rotelle.

Uno dei principali svantaggi della maggior parte delle BCI è la loro invasività. Gli approcci attuali prevedono l’uso di elettrodi attaccati al cuoio capelluto, o microaghi o sonde che perforano il cranio. In questo nuovo sforzo, il team in Cina ha costruito un BCI che non solo è meno invasivo, ma può essere facilmente attivato e disattivato.

Nuova interfaccia cervello-computer: ecco di cosa si tratta

Il nuovo BCI a forma di spirale e si chiama SpiralE. Si innesta avvitandolo delicatamente nel condotto uditivo e si disinnesta facendo il contrario. È realizzato principalmente in materiale morbido, per garantire comfort a chi lo indossa.

Il design consente il passaggio delle onde sonore, garantendo che non danneggi l’udito. Il materiale morbido che compone il corpo impedisce anche l’eco all’interno della spirale.

Il team di ricerca suggerisce che SpiralE potrebbe aprire la porta a nuove applicazioni BCI, grazie alla sua facilità d’uso. Prevedono lo sviluppo di applicazioni che convertono pensieri interi in testo, controllando oggetti sia nel mondo reale che in quello virtuale e forse anche nella memoria aumentata.

I possibili benefici

Le interfacce cervello-computer (BCI) rappresentano un campo rivoluzionario della tecnologia che colma il divario tra il cervello umano e i dispositivi esterni.

Queste interfacce consentono la comunicazione diretta tra il cervello e i computer, consentendo agli individui di controllare le macchine e interagire con la tecnologia utilizzando solo i propri pensieri.

Le BCI hanno il potenziale per trasformare vari aspetti della vita umana, che vanno dall’assistenza sanitaria e dalla comunicazione ai giochi e alle tecnologie assistenziali.

Uno degli aspetti più promettenti delle BCI risiede nel campo dell’assistenza sanitaria. Per le persone con gravi disabilità motorie, come quelle con paralisi o sindrome da lock-in, le BCI offrono la possibilità di ripristinare la comunicazione e la mobilità.

Queste interfacce possono consentire agli utenti di controllare arti protesici, esoscheletri robotici o persino sedie a rotelle con i loro pensieri, migliorando così significativamente la qualità della loro vita.