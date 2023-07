Perché in piscina dovresti sempre indossare gli infradito

Scopriamo perché indossare infradito quando si va in piscina può essere fondamentale per la salute e la sicurezza del piede.

Se sei un nuotatore abituale, conosci il protocollo. Le scarpe non sono ammesse a bordo piscina ed è necessario passare a pantofole / infradito / sandali da piscina per mantenere pulita l'area. Ma sapevi che le pantofole non sono solo una dichiarazione di moda? Queste calzature, infatti, offrono due vantaggi significativi: sicurezza e salute del piede.

Il nuoto è un esercizio fantastico ed è un ottimo modo per rimanere freschi durante le ondate di caldo, ma molte persone non considerano il numero di germi in piscina: camminano a piedi nudi senza considerare i potenziali rischi.

Oggi, parliamo di come puoi mantenere i piedi sani sia durante che dopo il bagno in piscina quest’estate.

L’area intorno a una piscina è spesso bagnata e la superficie può essere scivolosa, indipendentemente dal fatto che sia fatta di cemento o piastrelle.

Indossare infradito in piscina: ecco perché è importante

Nessuno vuole pensare a quali tipi di germi e batteri ci sono nella piscina pubblica pubblica, ma è una condizione reale che bisogna prendere in considerazione: ogni volta che sei in un luogo pubblico, sei soggetto a qualunque germe portato da altre persone. Per questo servono le ciabatte.

Le pantofole offrono una presa migliore sulle superfici bagnate, riducendo il rischio di scivolare e ferirsi. Inoltre, camminare a piedi nudi sul bordo della piscina può esporre i piedi a batteri e altri microrganismi che prosperano in ambienti caldi e umidi.

Stiamo parlando di microbi che possono causare il piede d’atleta, le verruche plantari o il fungo dell’unghia del piede. Questi sono solo alcuni esempi degli organismi potenzialmente dannosi che potrebbero nascondersi intorno alla piscina. Indossare pantofole può proteggere i piedi da queste infezioni.

Scegliere le ciabatte da piscina giuste

Quando acquisti ciabatte/sandali da piscina, scegline un paio che sia comodo, si asciughi rapidamente, fornisca aderenza su superfici bagnate e abbia fori di drenaggio per convogliare l’acqua lontano dai tuoi piedi.

Anche la resistenza al cloro è un vantaggio. Ciabatte e infradito sono i classici sandali da piscina perché sono facili da infilare e togliere e offrono più presa e stabilità.

Per ottenere il massimo dalle tue ciabatte / sandali da piscina, sciacquali e asciugali all’aria dopo ogni utilizzo. Evita di lasciarli in un sacchetto di plastica o nella borsa della piscina e non lasciarli al sole per lunghi periodi.

Ora che sai perché i sandali da piscina sono essenziali, non hai più scuse.