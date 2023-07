5 abitudini da adottare per migliorare la nostra salute cerebrale: risultati immediati

Ecco quali abitudini è opportuno adottare per cercare di migliorare la propria salute cerebrale. I risultati, secondo alcuni studi, potrebbero essere immediati.

Se volete migliorare la vostra salute cerebrale vi consigliamo di prestare attenzione ad alcuni comportamenti. In particolare sembra che vi siano alcune abitudini che permettono di ottenere ottimi risultati in poco tempo. Ecco quali.

La salute è la risorsa più grande a nostra disposizione. Nulla, d’altronde, è più importante. Basti pensare che è sufficiente avere un piccolo malanno per stravolgere negativamente una giornata. Per questo motivo è necessario stare sempre molto attenti e attuare comportamenti che permettono di stare in forma.

A tal proposito destano interesse i risultati di uno studio che evidenziano quali abitudini è opportuno adottare per cercare di migliorare la propria salute cerebrale e mantenere in questo modo il proprio cervello in forma. Ecco come comportarsi.

5 abitudini da adottare per migliorare la nostra salute cerebrale: ecco come comportarsi

Fare esercizio fisico, bere tanta acqua e seguire una corretta alimentazione sono fondamentali per stare bene e in forma. In base a quanto emerso da uno studio, inoltre, vi sono alcune abitudini in particolare che aiutano a mantenere attivo il proprio cervello. Ma quali sono? Ebbene, a tal fine il sito livestrong fa riferimento ad uno studio del 2022 che è stato pubblicato su Environmental Health.

Entrando nei dettagli sembra che per migliorare la propria salute cerebrale sia opportuno non bere bevande alcoliche prima di andare a dormire. Meglio optare, come già detto, per della buona e salutare acqua. Ma non solo, è bene cercare di dormire sempre attorno allo stessa ora e mettere da parte il proprio telefono almeno due ore prima di andare a letto.

In caso contrario si rischia di non riuscire a dormire bene e pertanto impattare negativamente sulle funzioni cognitive. Ma non solo, per migliorare la salute del cervello si consiglia di trascorrere del tempo a contatto con la natura e leggere un libro. Delle semplici abitudini che possono fare la differenza. Provare per credere!

(Le informazioni presenti in questo articolo hanno esclusivamente scopo divulgativo e riguardano studi scientifici pubblicati su riviste mediche. Pertanto, non sostituiscono il consulto del medico o dello specialista, e non devono essere considerate per formulare trattamenti o diagnosi)