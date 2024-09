Perché il nostro stomaco brontola? Cosa accade nel nostro organismo

Capita a tutti, ma vi siete mai chiesti perché il nostro stomaco brontola ogni tanto? Vediamo quali sono i motivi e quando preoccuparsi.

Il brontolio dello stomaco è un fenomeno che tutti sperimentiamo, spesso associato alla fame. Ma perché il nostro stomaco brontola e cosa succede esattamente nel nostro organismo quando sentiamo questi suoni caratteristici? Vediamo alcuni dettagli dell’argomento per essere più consapevoli di ciò che succede al nostro corpo.

Perché il nostro stomaco brontola?

Il nostro apparato digerente è sempre attivo, anche quando non stiamo mangiando. L’intestino e lo stomaco continuano a svolgere le loro funzioni, muovendo cibo, liquidi e gas attraverso il tratto gastrointestinale. Questo processo, noto come peristalsi, consiste in contrazioni muscolari ritmiche che spingono il contenuto lungo il tratto digestivo. In questo caso potrebbe accadere di sentire qualche brontolio come risultato di questa attività. Anche quando lo stomaco è vuoto, queste contrazioni possono far muovere l’aria e i succhi digestivi, producendo i caratteristici suoni di brontolio.

Quando siamo a stomaco vuoto da diverse ore, il corpo rilascia un ormone chiamato grelina, che segnala al cervello che è ora di mangiare. Questo ormone stimola anche la motilità dello stomaco e dell’intestino, aumentando l’attività delle contrazioni muscolari. Di conseguenza, il suono del brontolio diventa più forte e evidente, poiché non ci sono alimenti solidi a smorzare il movimento dei gas e dei liquidi.

Altre cause oltre alla fame

Anche se il brontolio è spesso associato alla fame, può verificarsi in altri momenti per diverse ragioni. Ad esempio, l’aria ingerita durante la masticazione o mentre parliamo può accumularsi nello stomaco e nell’intestino, causando movimenti gassosi che generano rumori. Anche alcuni alimenti, come quelli ricchi di fibre o che fermentano facilmente possono aumentare la produzione di gas intestinali, amplificando il brontolio. Brontolii più frequenti potrebbero essere conseguenza di intolleranze alimentari oppure disturbi gastrointestinali.

In conclusione, il brontolio dello stomaco è una parte normale della nostra fisiologia. È il risultato delle normali attività digestive, e spesso ci avverte che è ora di nutrirci, ma può anche verificarsi per altre ragioni fisiologiche non legate direttamente alla fame. È il caso di preoccuparsi solo se si sente dolore. In quel caso, è essenziale rivolgersi al medico.