Le piante da interno attirano le zanzare? La verità sull’argomento

È vero che le piante da interno attirano le zanzare in casa? Vediamo se si tratta della verità o se è uno dei tanti miti da sfatare.

Quando si parla di piante gli appassionati hanno di fronte a loro un’immagine meravigliosa con tutte le tonalità di verde e ogni colore di cui può essere composto un fiore. Invece, chi non ha il cosiddetto pollice verde potrebbe pensare a tutti gli insetti che vivono e che sono attirati dalle piante. A questo proposito, è vero che le piante da interno attirano le zanzare? Ormai il caldo sta passando e non dovrebbe esserci più questo problema, ma analizziamo per bene l’argomento.

Le piante da interno attirano le zanzare?

Di solito, dove si trovano le zanzare? Accanto a fonti di acqua stagnante oppure vicino all’erba. Quindi, per molte persone è logico pensare che le piante da interno attirino questi insetti in casa. Ebbene sì, alcuni tipi di piante le attirano. I motivi sono diversi. Potrebbero essere attratte dall’odore, ma soprattutto dall’umidità.

Le piante che maggiormente attirano le zanzare sono le seguenti. Una è il giacinto d’acqua, che richiede una grande presenza di acqua, anche a fontanella, ed è proprio questo che le attira. Anche il filodendro, con le sue grandi foglie a forma di cuore, può essere coltivato in acqua e, se questo accade, ecco comparire gli insetti fastidiosi. Lo stesso vale per il bambù della fortuna, anche questa pianta da interno può essere coltivata in acqua.

Tuttavia, la pianta che più di tutte le altre attira le zanzare è l’orchidea a foglia smussata. Non perché si tratta di una pianta tropicale che vive nell’acqua, ma perché le zanzare amano i suoi fiori. Praticamente si comportano come insetti impollinatori.

Cosa fare

Abbiamo visto che le zanzare sono comunque attratte dall’umidità e dalla presenza di acqua. Quindi, la prima cosa da fare è coltivare in terreno e non in acqua, se la scelta è possibile, e non innaffiare eccessivamente le proprie piante. Oppure, si possono usare degli ingredienti naturali per tenerle alla larga. Funzionano molto bene il limone, la cannella, la menta, il tea-tree oil oppure l’olio di neem.