Per il week-end possiamo visitare un castello con bosco incantato. Si incontrano strani esserini e anche un fantasma

Ogni settimana, milioni di italiani girano lo Stivale alla ricerca di qualche idea di meta. Luoghi da visitare che, magari, possano piacere a tutta la famiglia, a partire dai bimbi. I castelli, da sempre, hanno la loro magia. Pochi, però, possono vantare di avere sotto di loro un bosco incantato.

Avete già programmato dove andare in questo fine settimana, ora che il bel tempo è tornato a risplendere caldo? Certo, non è facile scegliere tra tanti posti meravigliosi che l’Italia, in ogni regione, offre ai suoi visitatori. Ad esempio, chi abita in Abruzzo, oltre a Sulmona, può visitare 3 tra i borghi più belli d’Italia.

Oppure, non tutti sanno dove si trova il più grande mosaico a parete in Italia, opera d’arte che non si può non vedere almeno una volta nella vita. Se si hanno dei bimbi e non si vuole che si annoino vedendo cose che a loro interessano poco, si devono cercare mete che possano andare bene anche a loro. Ecco perché questa potrebbe essere la soluzione ideale per tutta la famiglia. Un bel castello vi attende.

Per il week-end possiamo visitare un castello con bosco incantato. Davvero unico e incredibile

Si tratta del castello di Zavattarello, costruito sopra un rilievo dell’omonimo borgo situato nell’Oltrepò Pavese. Prima di arrivare al castello, si può fare un divertente giro dell’oca, per raggiungerlo, che ci fa passare attraverso un bosco. Scordatevi, però, il classico bosco che si potrebbe vedere normalmente. Quello che porta in cima al castello, infatti, è un bosco incantato. Attraverso un percorso in mezzo ad una natura incontaminata, tra frassini che formano una sorta di tunnel, troverete il villaggio dei Puffi. Tra questi, ad accogliervi, anche Gargamella e Birba, sempre a caccia degli esserini blu.

Ecco cosa troverete andando ad esplorare il castello di Zavattarello. Esperienza unica

Dunque, per il week-end possiamo visitare un castello con bosco incantato dove si trova anche un Pinocchio dai capelli colorati. E che dire degli alberi parlanti, di Biancaneve, degli Elfi Silvani. Poi, certo, si arriva al castello di Zavattarello che ti porta indietro nel tempo e, dove si dice, ci sia ancora un fantasma che si aggira tra le sue mura. Imperdibile la vista dalla cima della torre che permette, di ammirare il panorama di ben quattro Regioni. Insomma, un’esperienza perfetta per tutta la famiglia e per gustare, poi, i cibi della zona e, soprattutto, i vini dell’Oltrepò Pavese.