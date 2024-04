Per il 1° maggio potreste fare questo itinerario a piedi che attraversa ben 4 Regioni. Se ti piace camminare è imperdibile

Tra poco sarà il 1° maggio, occasione, per tanti, di fare un ponte fino al 5 maggio. Se state cercando qualche idea per trascorrere questi giorni, lontani dal traffico, potreste puntare a questo itinerario a piedi che si snoda attraverso 4 Regioni. Con paesaggi straordinari.

Avete già programmato cosa fare per il ponte, imminente, che inizia il 1° maggio e che dura fino al 5? O siete di quelli che decidono all’ultimo momento, facendosi attrarre, magari, da qualche offerta last minute? In un modo o nell’altro, si cadrà sempre in piedi, visto che l’Italia offre delle occasioni meravigliose e uniche.

Magari, un tour del gusto, andando alla scoperta di piatti tipici del luogo. Oppure, qualche giorno al mare, a respirare i primi profumi che arrivano dalla riva. Per non parlare della montagna, che offre spunti e idee per delle camminate uniche. E se siete amanti dell’arte, cosa c’è di bello che andare alla scoperta di una delle nostre città, tutte ricche di monumenti suggestivi, musei e non solo? Insomma, basta aver voglia e si sa che qualunque sarà la scelta, non si tornerà a casa delusi.

Per il 1° maggio potreste fare questo itinerario a piedi con paesaggi davvero unici.

C’è anche chi ama i cammini, magari sullo slancio di quello di Santiago, tra i più famosi al mondo. Ed ecco, allora, che avendo qualche giorno a disposizione, potremmo, magari, farne uno che, in Italia, attraversa ben 4 Regioni. Per il 1° maggio potreste fare questo itinerario a piedi che si chiama Via del Sale. Percorso che da Varzi porta fino a Portofino. Il nome non è casuale, perché riprende il tracciato che i muli facevano per trasportare il prezioso minerale, nel corso dei secoli. Si snoda in 4 tappe ed ha una lunghezza complessiva di 90 km.

Ecco quali sono le quattro tappe che compongono la Via del Sale. Davvero suggestive

La prima tappa parte da Varzi (PV) e arriva a Capanne di Cosola (AL) ed è lunga 21 km (2 su asfalto). In pratica, si sale da 416 metri sul livello del mare fino ai 1496 di Capanne. Il giorno dopo, si punta verso Torriglia (Ge), con un percorso di 24 km, con dislivello in salita di 1050 metri e in discesa di 1780 metri. Torriglia, infatti, si trova a m. 769 slm. Terza tappa di 23 km ci porta a Colle Caprile / Uscio (GE) e tra prati, castagneti e altro si arriva a destinazione situata a m. 481 slm. Infine, il quarto giorno si fanno 21 km per arrivare a Portofino, ma, volendo, si possono scegliere altre destinazioni come Recco, Camogli, Sori. Per sapere dove dormire, dovreste cercare sul sito apposito de Le vie del sale, che contiene tutte le informazioni di questo bellissimo cammino.