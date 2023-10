Peppe Zarbo ‘Franco’ lascia Un posto al sole: in quali altri ruoli l’abbiamo visto

Peppe Zarbo ‘Franco’ lascia Un posto al Sole e lo annuncia con un post pubblicato su Instagram: in quali altri ruoli l’abbiamo visto

Peppe Zarbo è, sicuramente, uno dei pilastri di Un Posto al Sole. In questi anni lo abbiamo visto raggiungere davvero il successo grazie alla soap opera in cui ha avuto modo di esordire quando era davvero molto giovane, e dove da subito si è ritrovato a vestire i panni di Franco Boschi, il ragazzo con la giacca di pelle nera e la motocicletta che riuscì a rapire il cuore della dolce Angela, per cui i genitori avrebbero immaginato un uomo diverso accanto.

Non c’è niente da fare: Franco e Angela sono stati proprio la coppia per eccellenza della soap opera. Proprio per questa ragione, gli autori non si sono mai sentiti di metterli davvero in crisi e di sfasciare il loro matrimonio. Li abbiamo visti appunto convolare a nozze, diventare genitori di una splendida bambina, costruirsi una vita insieme.

Insomma, sarebbe stato impossibile immaginare la soap senza di loro. Eppure, negli ultimi tempi, la famiglia Boschi è partita da Napoli e non sono più tornati, per il dispiacere dei telespettatori.

Peppe Zarbo lascia Un Posto al Sole: le parole strappalacrime

Ma torneranno mai? Questo è un dubbio che ha logorato moltissime persone in queste settimane, dal momento in cui non abbiamo più avuto notizie di loro. A rompere il silenzio, alla fine, è stato proprio l’attore che interpreta Franco, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti senza parole.

“Il 21 Ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di “Un posto al sole”. È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Freemantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio“ ha scritto Beppe Zarbo sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che risale a tantissimi anni fa e che arriva direttamente dal set della soap opera più amata e longeva della televisione italiana. “Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l’amore che ho ricevuto.Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni“.