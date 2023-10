Incidente, a fuggire sono le suore

Incidente stradale avvenuto in zona Monteverde. La vittima, un’operatrice sanitaria; la responsabile, una suora alla guida di un pulmino.

I testimoni dell’incidente hanno assistito ad una scena surreale. Un’assistente sanitaria è stata investita da un Ducato bianco guidato da una suora, mentre attraversava le strisce pedonali in prossimità dell’incrocio fra viale dei Quattro Venti e Piazza Francesco Cucchi, in zona Monteverde. Tuttavia, quanto ha toccato negativamente la 34enne, non risiede nell’incidente in sé – dopotutto errare humanum est – bensì nel comportamento della conducente.

Quest’ultima infatti è scesa dal veicolo ed ha inveito contro la donna, sostenendo che quest’ultima non si trovasse sulle strisce pedonali. Di fronte al comportamento sconsiderato della responsabile, la vittima ha deciso di scattare alcune immagini del veicolo, in modo da poterlo identificare. “Vi sembra un comportamento normale?” – il suo sfogo alle autorità – “Anche io sono cattolica. Se proprio dovevano andare via, avrebbero potuto lasciarmi almeno il numero di telefono”. E invece la suora è letteralmente fuggita dalla zona dell’incidente, senza prestare soccorso alla giovane. Insomma: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” – disse Gesù di Nazareth.

La suora la investe, la vittima non porge l’altra guancia

“Non ti sei fatta niente. Per te non possiamo fare proprio nulla” – sarebbero queste le parole con le quali la suora si sarebbe rivolta alla giovane, per poi dileguarsi indisturbata. La vittima dell’incidente è stata abbandonata sulla strada, soccorsa repentinamente dai testimoni dell’incidente. Nonostante il tentativo della sorella di sminuire la gravità dell’accaduto, l’assistente sanitaria ha comunque riportato delle ferite significative all’anca e alla gamba, con una prognosi di 12 giorni. “L’urto con il cofano della macchina è stato violento” – ha raccontato – “per un caso fortunato, dalla parte opposta non passava nessuno, altrimenti un’auto mi avrebbe colpito alla testa”.

La 34enne si sta sottoponendo a cure mediche e fisioterapia, in modo da riuscire a camminare adeguatamente. Nel frattempo il suo avvocato ha contattato il legale della suora, appartenente all’istituto religioso di Porta San Pancrazio, per discutere di un eventuale risarcimento. I vigili urbani del XII Gruppo Monteverde hanno inviato una relazione dell’incidente in Procura, in quanto la responsabile dovrà ad ogni modo giustificare l’omissione di soccorso, il quale – di fatto – è perseguibile a norma di legge secondo l’articolo 593 del Codice Penale. Nessuna delle suore coinvolte ha fatto visita all’operatrice sanitaria in ospedale durante il ricovero.