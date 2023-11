“L’amore non è bello se non è litigarello”. Secondo la scienza questo vecchio proverbio ha ragione. Ecco il motivo.

Le coppie che litigano di più, secondo la scienza, sono destinate a restare più tempo assieme. È quanto rilevato da alcuni studiosi secondo cui non sempre i litigi farebbero male alla relazione amorosa. Ecco cosa hanno scoperto.

Ogni relazione amorosa è una storia a sé. Ogni coppia, infatti, ha il proprio modo di vivere la vita, caratterizzata per tutti quanti da momenti di alti e bassi. Proprio quest’ultimi potrebbero portare spesso a dover fare i conti con dei litigi.

Una situazione indubbiamente poco piacevole che secondo la scienza non deve essere vista necessariamente come un campanello d’allarme. Anzi, in alcuni casi discutere aiuterebbe a costruire le basi di una relazione solida e duratura. Ecco per quale motivo.

Ebbene sì, l’amore non è bello se non è litigarello è verità, lo conferma la scienza: cosa hanno scoperto

Come dichiarato dalla dottoressa Stephanie Sarkis, nota psicoterapeuta e scrittrice: “Non ho mai visto una coppia sana che non litiga. Tuttavia non litigano mai: discutono. Qualcosa non va se una coppia entra nel mio ufficio e mi dice che non hanno mai litigato. Puoi discutere senza litigare. Litigare non è combattivo: tu e il tuo partner esponete i vostri punti di vista senza insulti o alzando la voce. A volte accetti di non essere d’accordo e va bene.”

Ogni coppia, d’altronde, è composta da due individui, ognuno dei quali ha dei propri pensieri e desideri. Per questo motivo è più che normale che alcune volte possa capitare di avere un punto di vista differente dall’altro. Piccoli disaccordi che devono essere visti come un’importante opportunità di crescita e apprendimento. Grazie a piccoli discussioni, infatti, è possibile conoscere meglio l’altro.

L’importante è che non si sfoci mai nella rabbia. Alla base del successo della vita di coppia, infatti, vi è una buona comunicazione, dove ognuno è disposto ad ascoltare le opinioni del proprio partner. Come sottolineato sempre dalla dottoressa, infatti: “le coppie felici e amorevoli si ascoltano a vicenda e mostrano rispetto reciproco, anche durante conversazioni impegnative”.