Elon Musk vuole dare una lezione agli italiani e fa infuriare in molti: le sue parole sono durissime

Il Paperone del nuovo millennio ci ricasca: Elon Musk continua a far infuriare molti italiani. Parole durissime, come un j’accuse.

Vuoi per carattere vuoi per quell’insaziabile desiderio di apparire con uscite senza peli sulla lingua, ma anche senza nessun freno, Elon Musk ha sempre diviso. Per molti è un idolo o un grandissimo uomo d’affari, ad altri dà l’urto dei nervi soltanto a guardarlo. E’ fatto così, niente mezze misure.

L’ennesima conferma è arrivata dai social. La trattativa per prendere Twitter è stata tutto un eccesso. Sin da quel dietrofront che ha rischiato di portarlo a una battaglia legale per l’acquisizione del social con l’effige di quel BlueBird che non riesce più a volare. Ma anche dopo…

Durante la sua breve esperienza come padre-padrone di Twitter (passato di recente in mano a Linda Yaccarino), Elon Musk ha fatto di tutto per apparire, con i suoi post che hanno avuto soltanto un unico grande beneficio, quello di diventare virali, a scapito della persona però, praticamente insultata nella stragrande maggioranza dei commenti.

In perfetto stile Elon Musk

Elon Musk torna a far parlare di sé per un attacco in piena regola, stavolta, nei confronti dell’Italia, proprio durante il suo viaggio nel Belpaese (inserito in un tour programmato in giro per l’Europa, prossima tappa Parigi) dove ha avuto modo di conoscere la prima donna a governare nel nostro paese: Giorgia Meloni.

L’imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese, naturalizzato statunitense, ha incontrato il primo ministro italiano per disquisire di argomenti sull’intelligenza artificiale, sui tassi di natalità, ma anche, con l’occasione, per continuare la caccia a una nuova sede per le sue aziende.

La Meloni, da buonissima padrona di casa lo ha accolto a braccia aperte, con tanto di tweet di benvenuto, parlando di un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove sono state affrontate tematiche importanti: innovazione, opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità.

La risposta di Elon Musk non è stata direttamente proporzionale all’accoglienza della Meloni, almeno sotto il profilo dei contenuti. “Dovete fare bambini. Fate bambini!”. Un appello certamente da accogliere, ma sono i modi che hanno fatto infuriare molti italiani, come se fosse un problema prettamente nostro: “Se si estrapolano le tendenze attuali – tuona – l’andamento è nella direzione dell’estinzione. Non solo, se non invertiamo la rotta l’Italia scomparirà”. E ancora: “Credo che l’anno scorso in Italia siano morte il doppio delle persone rispetto ai nuovi nati”. Il tema è giusto, sono le parole e il modo sbagliati, o forse no: meglio dire in perfetto stile Elon Musk.