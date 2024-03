Pasqua da paura per tre segni zodiacali che estrarranno il classico coniglio dal cilindro

La festa più importante per i cattolici è ormai a un passo, con essa anche la tradizionale Pasquetta che, quest’anno, coincide con l’1 aprile.

Pasqua, Pasquetta, Pesce d’Aprile. Questo, in rapida successione, ciò che ci aspetta da domani. Dalla festa più importante della cristianità, al giorno, per antonomasia, delle grigliate fuori porta che coinciderà anche con la giornata mondiale dello scherzo. Quella in cui vale tutto, o quasi, anche per i grandi mezzi di informazione.

Un lunghissimo weekend con l’Italia che verrà divisa in due dal meteo. Pioggia, vento e freddo al nord. Principio d’estate al sud e sulle isole con temperature ben oltre i 20 gradi. In questo quadro, molti festeggeranno Pasqua in famiglia, altri sceglieranno località di villeggiatura o città d’arte.

L’oroscopo di Pasqua

Come sempre, anche per chi crede nell’oroscopo, il fine settimana è il momento clou. A maggior ragione quello che ci attende, che sarà più lungo del solito. Saranno tre i segni a brillare particolarmente in questo weekend. La Luna piena arrivata in Bilancia qualche giorno fa si contrapporrà al Sole in Ariete. Problemi per i nati dal 21 marzo al 20 aprile? Giammai! Anzi, proseguirà il loro momento d’oro anche nelle feste pasquali. Ricco di energia ed entusiasmo, l’Ariete dominerà il primo scorcio di primavera. Professionalmente parlando sarà sempre molto vivace, con molte ottime idee da realizzare. Negli affetti, dimostrerà entusiasmo e voglia di fare, senza, però, mai perdere la giusta lucidità.

Ariete al top, un segno di Terra subito dietro

Un gradino sotto ad Ariete ecco il Toro. I nati dal 20 aprile al 20 maggio, in attesa del loro periodo, sono comunque in un ottimo momento. Emanano fascino e positività a tutti coloro che ruotano nella loro orbita. A livello lavorativo stanno vivendo giornate di serenità, mentre nelle relazioni sono consapevoli di essere molto ricercati e stimati. I prodromi di una grande primavera ci sono tutti.

Terzo gradino del podio per chi verrà avvantaggiato dall’arrivo della Luna, ovvero la Bilancia. Dopo un periodo piuttosto interlocutorio, i nati sotto questo segno di Aria stanno cominciando a carburare. Tra Pasqua e Pasquetta, in particolare, potrebbero incontrare una persona che è stata particolarmente importante qualche tempo fa. Non è detto che non ci possa essere il classico ritorno di fiamma. Potrebbe essere questo l’evento che va a svoltare decisamente le prossime settimane. L’oroscopo del lungo weekend pasquale, dunque, andrà a premiare Ariete, Toro e Bilancia.