Oroscopo: scegli sempre l’amore rispetto alla mente? Sicuramente sei uno di questi segni

Se non sei una persona cerebrale, se scegli sempre con il cuore, allora probabilmente sei nato sotto uno di questi segni zodiacali

Cerebrali a dir poco. Ci sono persone che non riescono a dare una chance al proprio potenziale partner, se non scatta subito quella alchimia mentale che, sicuramente, rende un rapporto più interessante e completo. Ma che non può essere considerato tutto. Ci sono persone che sono così. Tu, invece, scegli sempre l’amore rispetto alla mente? Allora quasi sicuramente sei nato sotto uno di questi segni zodiacali.

Sicuramente lungi da noi sostenere che un interesse reciproco sotto il profilo mentale e intellettuale non sia importante. Anzi. La bellezza svanisce e l’attrazione fisica, col tempo, può anche scemare. Una mente brillante, una cultura di alto livello, invece, saranno sempre molto interessanti.

Sono quelle persone che vengono definite e si autodefiniscono “sapiosessuali”. Attratte, cioè, più dall’intelligenza e dalla cultura, che non dalla bellezza fisica o dai pettorali e dagli addominali in vista. Ce ne sono alcuni che, su questi aspetti, hanno una vera e propria ossessione. Attenzione, però, perché, come è noto, “la mente mente”… Molto meglio, invece, scegliere sempre e comunque l’amore. Se la pensate così, allora probabilmente siete nati sotto uno di questi segni zodiacali.

I segnali zodiacali che scelgono l’amore rispetto alla mente

Non sorprende, nell’ideale podio che andremo a costruire, che al primo posto vi siano i nati sotto il segno dei Pesci. Sono le persone più sognatrici, probabilmente, tra i dodici segni dello Zodiaco. Inevitabile, quindi, che per loro il cuore abbia un peso nettamente superiore a quello che possa avere il cervello o le costruzioni mentali che ci facciamo. Si tratta di persone molto empatiche, che riescono facilmente a entrare in connessione con il prossimo.

E’ un segno molto sensibile anche il Cancro. I nati sotto questa costellazione sono persone che si spendono molto per gli altri. In particolare, sono molto legati alla famiglia e alla tradizione. E questi valori per loro sono tanto, per non dire tutto. Per non deluderli, per non lasciarli indietro, sono capaci di ragionare sempre e comunque con il cuore, anche quando la logica consiglierebbe scelte in direzione nettamente contraria.

Infine, il Leone. Come sappiamo, si tratta di uno dei segni più forti dello Zodiaco. Essere forti, avere una leadership naturale pronunciata, non significa però non essere delle persone buone, delle persone con un grande cuore. Coraggiosi e leali, avranno sempre la consapevolezza delle proprie scelte e non mancheranno anche di mostrare le proprie fragilità. Perché fragili, lo siamo tutti. Anche chi non vuole ammetterlo.