In questi posti di Italia puoi allungare la tua vita fino a 120 anni! Scienziati senza parole

In alcuni posti d’Italia è possibile allungare la propria longevità, ed è tutto vero. Di cosa parla questo studio?

Sono stati fatti tanti studi nel corso degli anni sulla longevità degli esseri umani, ma non hanno mai portato a conclusioni certe. Le ipotesi non bastano in questo caso, e dal momento che siamo alla ricerca di verità, soltanto uno studio sarebbe in grado di aiutarci con un argomento così tanto complesso.

La ricerca pubblicata su PLOS Biology, forse, potrebbe essere l’opportunità che abbiamo sempre sperato di cogliere. Sono stati fatti degli esperimenti sui topi per analizzare la relazione tra l’ossigeno e la longevità nei mammiferi, così da scoprire in che modo potessero vivere più a lungo. Ebbene, lo studio ha rivelato che i topi meno ossigenati erano quelli che vivevano di più, rispetto a quelli ossigenati che invece avevano una longevità minore.

Gli scienziati hanno scoperto l’elisir per prolungare la vita? Così sembrerebbe: i risultati parlano chiaro

Per ricreare l’ambiente hanno utilizzato una specie di topi che invecchia prematuramente, morendo a 3-4 mesi di età rispetto ai due anni dei topi normali. A quattro settimane dalla nascita sono stati chiusi in una camera ipossica con una concentrazione di ossigeno di appena l’11%, la stessa che si potrebbe trovare a 5.000 metri di alta quota. Al termine dell’esperimento sono stati registrati degli esiti sorprendenti.

I topi sono deceduti dopo 24 settimane, aumentando la propria aspettativa di vita del 50%. Hanno anche migliorato le loro funzioni neurologiche, come hanno dimostrato i test di coordinazione e della forza. Avevano intenzione di mettere alla prova gli effetti della riduzione dell’ossigeno sui topi, ottenendo dei risultati incredibili e che li aiuteranno con le prossime ricerche. Per il momento gli esperimenti sono riusciti senza troppi problemi.

Se l’esperimento dovesse essere messo a confronto con gli esseri umani, dove l’aspettativa di vita è di circa 80 anni, la longevità potrebbe aumentare del 50% e arrivare a ben 120 anni. È molto probabile che le persone che vivono in montagna o in prossimità delle colline, in cui l’aria è più rarefatta e si respira meno ossigeno, tendano a vivere di più e ad ammalarsi raramente. Il progetto non è ancora concluso, ma gli scienziati sono piuttosto fiduciosi sul suo sviluppo e credono che sarà una buona occasione per prolungare la longevità dell’umanità.