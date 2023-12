Oroscopo dell’amore: non è facile stare con questi segni, hanno sempre bisogno di attenzioni

Tutti abbiamo bisogno di ricevere le giuste attenzioni in amore, ma alcuni segni molto più di altri: ecco quali.

Ricevere continue dimostrazioni d’affetto sincero è una delle cose più belle in una relazione. Per questo motivo tutti, anche le persone meno espansive del mondo, quando si ritrovano con la persona che amano imparano a godersi la tenerezza.

Ci sono persone, però, che non si accontentano soltanto delle dimostrazioni di amore spontaneo. Desiderano stare sempre al centro dei pensieri del partner, o almeno desiderano ricevere da questo moltissima attenzione, ogni giorno, in ogni occasione possibile.

Spesso chi si comporta così ha un profondo problema di insicurezza e ciò lo porta a cercare continuamente conferme e rassicurazioni nelle azioni del partner. Altri, invece, semplicemente amano stare al centro dell’attenzione e pensano che a loro tutto sia dovuto. Cosa dice lo Zodiaco a riguardo?

I segni zodiacali che vogliono più attenzioni

Iniziamo con il Cancro, un segno dolcissimo e sensibile. Per questo motivo adora ricevere l’affetto e le attenzioni del partner. Di conseguenza potrebbe risultare un po’ appiccicoso, ma non lo fa apposta: ha solo bisogno di sentirsi continuamente rassicurato sul fatto che la sua metà lo ama e che avrà sempre cura di lui in qualsiasi occasione.

I Leone sono senza ombra di dubbio uno dei segni più egocentrici dell’Oroscopo e vogliono tutte le attenzioni per sé, sia in amore sia in qualsiasi altro ambito della vita. Dal partner desiderano prima di tutto dedizione, ammirazione e apprezzamento. La tenerezza non è una loro priorità: preferiscono dimostrazioni concrete di amore e di attenzioni. Fate un regalo al Leone e lo renderete felice!

Gli Acquario sono tra le persone più incostanti dello Zodiaco, quindi hanno bisogno di attenzioni e stimoli continui per mantenere vivo l’interesse nei confronti di un partner e di una relazione. Se vengono trascurati o vengono abbandonati a una storia costruita su una routine si allontaneranno immediatamente, senza guardarsi indietro.

Il segno dello Scorpione non ha bisogno di attenzioni in senso generico. Deve ricevere in particolare un certo tipo di attenzione. Trascurare uno Scorpione sotto le lenzuola significa perderlo perché si sentirà poco desiderato, poco stimolato e quindi lentamente perderà interesse in una relazione che sentirà essere poco interessante.

Se c’è una cosa che l’Ariete non può tollerare è di passare inosservato, quindi nel momento in cui il partner comincerà a dargli meno attenzioni di quelle che gli dedicava all’inizio del loro rapporto potrebbe davvero fare fuoco e fiamme: molto meglio fargli sentire che è sempre al centro dei nostri pensieri!