Se sei moroso sull’affitto ti arrivano 5000 euro di aiuti: come funziona

Con la crisi economica in atto e il rincaro dei prezzi alcune persone potrebbero ritrovarsi morose sull’affitto e non sapere come risolvere il problema.

Non è un bel vivere, quando non si riesce, pur lavorando, a ottemperare a tutte le spese. In questo particolare momento storico molte famiglie non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Dapprima si cerca di eliminare le uscite “superflue”, si evita di andare a mangiare una pizza, poi di acquistare vestiti nuovi, e infine si risparmia anche sulla spesa. Quando le cose cominciano a peggiorare, si smette di pagare l’affitto, magari perché c’è stata un’emergenza improvvisa, una visita medica improrogabile o altre necessità.

Purtroppo sappiamo cosa succede se non si paga l’affitto: l’inquilino viene sfrattato entro pochi mesi, a meno che non saldi il debito. Ecco che alcune iniziative statali o locali permettono a chi è in difficoltà di non ritrovarsi in mezzo a una strada.

Sei moroso sull’affitto, tuo malgrado? Ecco quale bonus puoi sfruttare

Il Governo sta attuando diverse misure per aiutare le famiglie in difficoltà, e potremmo anche pensare che non siano sufficienti, perché i problemi andrebbero risolti a monte.

È anche vero che in un momento di emergenza qualsiasi aiuto è ben accetto. Oltre allo Stato, anche le singole Amministrazioni Comunali decidono in autonomia di ideare degli incentivi per dare sostegno a coloro che sono più deboli economicamente. È il caso di una sorta di bonus affitto, che può essere richiesto da una categoria di cittadini che risiedono a Napoli.

Più nello specifico, il bonus è riservato agli inquilini in affitto delle case popolari, e il contributo economico può coprire fino all’80% del debito, arrivando anche a 5 mila euro. Fondamentale è sapere che le domande vanno inviate entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Il fondo di solidarietà è stato concepito proprio per aiutare le persone che vivono in affitto negli alloggi di edilizia residenziale e che non riescono più a ottemperare alle spese mensili.

I richiedenti che rientrano nei requisiti riceveranno un contributo una tantum, il cui importo potrà variare a seconda dell’ISEE e di altri fattori che determinano le difficoltà economiche del nucleo familiare. L’ulteriore buona notizia è che questo bonus è cumulabile con altre forme di sussidio. A disposizione c’è un fondo di 3.709.406,16 euro, assegnato dalla Regione Campania al Comune di Napoli. Proprio quest’ultimo raccoglierà le domande e provvederà a stilare graduatoria e assegnazione degli importi, fino all’esaurimento delle risorse.