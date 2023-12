Le tecniche infallibili per scoprire se ti sta mentendo: le usano anche gli agenti FBI

Non mente il corpo, non mentono le parole. Conoscendo queste tecniche, le bugie avranno sicuramente le gambe corte.

Sulla capacità di individuare chi mente dalle espressioni e dal linguaggio del corpo sono stati scritti libri di ogni tipo e di ogni valore. Spesso, però, senza centrare il tema. Oggi, invece, siamo in grado di dirvi quali sono i metodi utilizzati dagli agenti dell’FBI per individuare gli impostori. Assolutamente infallibili.

Chi non ha mai sognato di individuare i bugiardi con un semplice sguardo, come fanno i personaggi delle serie televisive americane? Non dobbiamo dimenticare che queste ultime sono basate sulla realtà. E, infatti, il rilevamento della menzogna è diventata, soprattutto negli ultimi anni, una vera e propria disciplina insegnata nelle scuole di polizia statunitensi. In particolare, sono otto le tecniche che gli agenti usano e altrettanti i segnali che indicano loro che qualcuno sta mentendo.

Le tecniche infallibili per scoprire se qualcuno sta mentendo

La prima regola è che, se qualcuno stringe le labbra davanti a te, significa che qualcosa non va. In effetti, questo gesto viene individuato come un segno del nervosismo ambientale. Un atteggiamento osservato spesso sulle persone che si trovano sul banco dei testimoni. Molti hanno la bocca serrata perché sono tesi. Attenzione poi al respiro: se diventa affannoso è perché l’interlocutore prova disagio. Il disagio della menzogna.

Più è forte, maggiori sono le possibilità di mentire. In generale, infatti, i problemi di respirazione (spesso collegati alla palpitazione) fanno riferimento a uno stato di ansia e preoccupazione. E chi mente ha paura di essere scoperto.

Il linguaggio del corpo è ovviamente importante da analizzare. Diversi gesti innocui possono essere indicatori di una bugia in atto. Tra questi, bisognare stare sull’attenti quando l’interlocutore si tocca spesso e senza motivo il collo o quando cambia improvvisamente posizione. Chi sta mentendo è nervoso e difficilmente riesce a rimanere fermo. Anche grattarsi l’occhio è un segno da non trascurare, proprio come nascondere i pollici sotto le mani.

Il corpo è importante, ovviamente. Ma stiamo parlando di menzogne, quindi conta molto anche il parlare, l’eloquio. Se il discorso del tuo interlocutore cambia durante la conversazione, questo è un enorme indicatore di una potenziale bugia. Chi sta mentendo, infatti, cerca di non focalizzare il dialogo su un punto preciso, ma prende le questioni alla larga, senza andare sul focus. Per questo, qualora si voglia sapere la verità è opportuno porre domande sempre più precise per cercare di svelare l’inganno.