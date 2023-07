Oroscopo dell’amore, ecco le peggiori coppie di segni zodiacali: si lasceranno sicuramente

Sapete quali sono le peggiori coppie di segni zodiacali? Rapporti in salita e quasi sicuramente si lasceranno, ecco l’oroscopo dell’amore

L’amore è un qualcosa di cui le persone, volenti o nolenti, hanno bisogno per tutta la vita. In una società dominata dai valori più superficiali come l’estetica o la quantità di soldi in banca, i sentimenti purtroppo hanno sempre meno rilevanza, ma l’esistenza priva di amore può portare a tantissima sofferenza. Ragion per cui il desiderio di avere un partner al proprio fianco non si esaurirà mai completamente.

A prescindere da quale sia il carattere di un determinato soggetto maschile e/o femminile. Allo stesso tempo, però, non è affatto scontato che una relazione prosegua per il verso giusto. Una volta superato il primo periodo caratterizzato da entusiasmo e passione (perché si tratta di una novità), poi è necessario che ci siano alcune basi per costruire un rapporto davvero importante e duraturo.

Facile a dirsi, estremamente più difficile, invece, mettere in pratica tale concetto. Anche perché non è possibile conoscere fin da subito una persona, servono tempo e pazienza per cominciare a rendersi conto di chi si ha davanti. Numerosi aspetti della personalità di uomini e donne vengono influenzati dai segni zodiacali, che definiscono anche i vari approcci ad una relazione sentimentale e all’emotività.

Alcuni segni, però, faticano notevolmente ad andare d’accordo tra di loro, trovando l’imprescindibile equilibrio di coppia. Ebbene, in questo articolo vi illustriamo le peggiori coppie dello zodiaco, praticamente incompatibili e destinate a lasciarsi presto o tardi. Si parte dai Cancro-Ariete: come riferisce il portale ‘Vabbe.it’, questi segni finiscono per detestarsi nel giro di poco tempo.

Gli Ariete, infatti, sono molto attivi e dinamici, costantemente a caccia di emozioni forti e avventure. I Cancro, invece, preferiscono rimanere a casa al caldo, tra le braccia della loro dolce metà. Proseguiamo con Bilancia-Scorpione: i primi sono delle anime libere, restie ad impegnarsi in ciò che a loro non piace.

I segni zodiacali incompatibili: sono destinati a lasciarsi

Mentre gli Scorpione si concentrano sui loro obiettivi e danno il massimo per cercare di raggiungerli. Complicato coesistere a queste condizioni. Alla categoria in argomento appartengono pure Leone e Toro, due segni che non sarebbero assolutamente in grado di supportarsi/stimolarsi a vicenda, piuttosto cedono al desiderio di competizione.

Ancora peggio sarebbe l’eventuale unione tra i Capricorno, freddi e testardi, e i Gemelli, ossia persone molto emotive che faticano ad imporsi sugli altri. Non riuscirebbero mai a comunicare tranquillamente, a maggior ragione se dovesse trattarsi di tematiche delicate.

E siamo giunti al capitolo Acquario-Vergine: i primi solitamente danno anima e corpo per il proprio partner, mentre i secondi sono decisamente più chiusi, freddi e distaccati. Chiudono l’elenco Pesci e Sagittario, sebbene condividano alcuni aspetti della loro personalità. Entrambi gentili e disponibili, però anche rancorosi. In questo caso potrebbe scoppiare una sorta di guerra fredda e silenziosa. Meglio evitare.