Devi davvero farti la doccia ogni giorno per essere pulito? Finalmente la verità

Serve veramente farsi una doccia ogni giorno per essere puliti? Ecco tutta la verità, gli esperti hanno fornito alcuni dati molto utili

È una convinzione comune che lavarsi ogni giorno ci fa stare meglio e ci fa essere completamente puliti. In particolare in questo periodo, con l’estate che è entrata nel suo picco e le temperature che sono sempre più torride. Dopo una lunga giornata fuori casa, magari perché si è stati al mare o ancora in ufficio, non c’è niente di meglio di una bella doccia rigenerante per stare meglio e andare a letto sereni.

Ma non sempre farsi una doccia ogni giorno è sinonimo di pulizia. Anzi. Secondo quanto rivelato da alcuni esperti, ci sono dati che tutte le persone dovrebbero conoscere per far sì che il proprio benessere personale non debba per forza coincidere con il fatto di farsi la doccia quotidianamente. Scoprite subito in che modo potrete rendere la vostra igiene personale praticamente perfetta.

Doccia ogni giorno per essere puliti? Ecco cosa dicono gli esperti

Farsi la doccia ogni giorno è un’abitudine molto utile per star bene e sentirsi sempre puliti. Ma attenzione, non è fondamentale! Secondo quanto rivelato dagli esperti, infatti, ci sono alcuni dati che testimoniano come ci siano alcune abitudini ben più importanti per rimuovere ogni germe e batterio dalla propria pelle.

Stando a quanto raccolto dalla Harvard Medical School, infatti, fare la doccia troppo spesso può irritare la barriera cutanea. Provocando pelle secca, pruriginosa e infiammata. Se inizialmente il fenomeno si presenta suolo microscopicamente, a lungo andare può essere sotto gli occhi di tutti.

Questo perché la pelle ha un rivestimento di batteri sani da non andare ad intaccare. “Il nostro sistema immunitario ha bisogno di una certa quantità di stimolazione da parte di microrganismi normali, sporco e altre esposizioni ambientali per creare anticorpi protettivi e memoria immunitaria. I bagni e le docce frequenti per tutta la vita possono ridurre la capacità del sistema immunitario di fare il suo lavoro” hanno spiegato gli esperti di Harvard con un post.

D’altro canto, però, non fare abbastanza la doccia può provocare cattivi odori corporei ed essere un problema quando ci si trova con altre persone. Ma cosa bisogna fare dunque? Secondo gli esperti, la doccia andrebbe fatta diversi giorni della settimana. Ogni giorno può essere un male, mentre farla a giorni alterni è una soluzione intelligente.