Oroscopo della fortuna: problemi in arrivo per questi segni | Si mettono sempre nei guai

La sfortuna continua a perseguitarti? Purtroppo, dipende molto dal tuo segno zodiacale. Vediamo insieme quali sono quelli più sfortunati.

Alcune scelte sembrano essere proprio quelle sbagliate, a volte si dà la colpa al karma, alcune volte alla cattiva sorte, ma non tutti sanno, e neanche ci credono, che molte delle decisioni prese sono state influenzate direttamente dai nostri segni zodiacali.

Non tutti hanno la fortuna dalla loro parte: ci sono momenti della nostra vita in cui niente va per il verso giusto. Spesso e volentieri non si sa a chi dare la colpa di tutti questi eventi così negativi, ma in realtà dipende molto dal segno, sotto il quale sei nato. Anche se molte persone non ci credono ancora, gli astri e le stelle riescono a influenzare il nostro modo di vivere, così come il nostro carattere e il nostro modo di fare. Per questo motivo andremo a scoprire quali sono i segni più sfortunati in tutto lo zodiaco.

Segni zodiacali: ecco quali sono i più sfortunati

Tra tutti segni dello zodiaco, il primo ad aprire questa classifica è l’Ariete: i nati sotto questo segno sono molto impulsivi ed è proprio questa loro caratteristica che li rende un po’ sfortunati. La loro impulsività, infatti, spesso gli crea moltissimi problemi, che non sono in grado di risolvere.

Anche il Toro non poteva di certo mancare in questa classifica: infatti, questo segno è molto testardo, se da una parte può essere vista come un senso di forza, dall’altra invece potrebbe attrarre molta sfortuna. In molti, infatti, non chiedono aiuto ma in realtà ne hanno bisogno, solo per far vedere che loro sono in grado di sapere fare tutto. Niente di più sbagliato.

I Gemelli sono noti per la loro doppia personalità: è proprio questa loro caratteristica che attrae la sfortuna. Hanno spesso la testa sopra le nuvole e questo potrebbe portare loro qualche situazione negativa.

Il Leone ama essere al centro dell’attenzione e farebbero di tutto pur di esserci. Forse, anche la loro superficialità lo porta ad avere atteggiamenti un po’ sfortunati. Spesso per questo motivo si ritrova in imbarazzo e si chiede il perché gli “incidenti” capitano tutti a lui!

Infine, troviamo lo Scorpione: i nati sotto questo segno vivono tutto quanto con grande passione, che però li porta a vivere anche momenti tanto sfortunati. Inoltre, questa loro caratteristica potrebbe attirare più sfortuna che fortuna. Devono stare molto attenti!