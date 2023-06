Oroscopo, arrivano giorni difficilissimi per questo segno: preparati a cosa ti attende

Saranno giorni molto difficili per un segno zodiacale in particolare: state in guardia e preparatevi agli eventi che arriveranno

Ci dispiace sempre dover dare brutte notizie a qualcuno. Ma, come ben sapete, preferiamo la verità, anche se spiacevole. Oggi siamo costretti a dare quindi brutte notizie a un segno zodiacale in particolare, che vivrà un brutto periodo in questa seconda parte del mese di giugno. Ecco di quale segno parliamo.

Del resto, è inutile andar contro il volere degli astri. Questo dovreste averlo ormai imparato. Ci sono periodi in cui siamo in stato di grazia e in cui tutto gira nel verso giusto: periodi nei quali ci sentiamo invincibili e onnipotenti. Ovviamente, quando ci sono momenti in cui le stelle sono benevole, tocca poi a noi saper sfruttare al meglio l’influsso positivo degli astri.

Viceversa, quando invece le stelle ci dicono male, inutile incaponirsi, sia che si tratti di aspetti lavorativi, che di aspetti professionali. Occorre solo e soltanto aspettare che la tempesta passi, in attesa di tempi migliori. E, forse, è proprio quello che dovrà fare questo segno zodiacale che non vivrà un gran periodo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

Giorni difficilissimi per questo segno zodiacale

A vivere giorni non proprio da incorniciare saranno soprattutto i Gemelli. Come è noto, parliamo del segno doppio per eccellenza e per antonomasia, che riguarda i nati tra il il 21 maggio e il 21 giugno. Ci dispiace particolarmente, quindi, che questo periodo no vada a coincidere, più o meno, con il periodo in cui i Gemelli potranno compiere gli anni. Ma, le stelle hanno parlato e, come si dice, ambasciator non porta pena…

I giorni almeno fino alla metà del mese di giugno (ma potrebbero esserci strascichi ulteriori) non saranno quindi particolarmente felici per questo segno d’aria. Dobbiamo dire ai Gemelli di stare molto in guardia, perché l’avvicinamento di Mercurio li farà sentire assai sicuri e onnipotenti. Ma, si sa, queste convinzioni possono poi essere alla base di clamorosi flop.

E, allora, il consiglio che possiamo dare è quello di dare tutto ciò che si ha: non è più il tempo di risparmiarsi, ma, anzi, di osare. Che i Gemelli, dunque, facciano prevalere la parte più coraggiosa delle due anime che contraddistinguono la costellazione, prendendosi le responsabilità di ciò che andranno a fare. Vedrete che anche gli astri apprezzeranno tanta intraprendenza e convinzione di potercela fare. In caso contrario, invece, avrete solo amarezze in questi giorni di giugno.