Non indossare mai questi tessuti d’estate: irritano, pizzicano e ti faranno sudare inesorabilmente

Occhio a non indossare questi tessuti d’estate. Possono irritare, pizzicare e soprattutto ti faranno sudare più del dovuto

Con l’estate e il caldo che sono ormai giunti alle porte, è bene rifare l’armadio e prepararsi ad outfit che possano essere belli da vedere e funzionali per combattere l’afa. I materiali indossati giocano un ruolo fondamentale in questo senso, andando a fornire una sensazione di benessere generale.

Come probabilmente già sapete, ci sono alcuni tessuti che più di altri sono indicati per essere indossati durante l’estate. Sia per donare un aspetto di freschezza generale al proprio organismo che per quanto riguarda l’aspetto esteriore. Materiali di qualità permettono di avere indosso abiti esteticamente più belli e alla moda.

Estate e vestiti, ecco i tessuti da indossare e quelli da evitare

Se parliamo di tessuti adatti per essere indossati d’estate, non possiamo non partire dal cotone. Si tratta del consiglio per eccellenza che viene dato da tutti non appena arriva il caldo. Grazie alla sua traspirazione, il corpo potrà dissipare ogni forma di calore ed umidità. Oltre ad essere molto assorbente, permettendo di mantenere la pelle asciutta.

Altro alleato contro il caldo è il lino, che è comodo, fresco e assorbente. Sta inoltre andando molto di moda, e può essere utilizzato sia per comode camicie che per pantaloni freschi e di tendenza. Magari da abbinare ad un paio di sandali, perfetti per le mete estive.

Vi consigliamo poi la seta e la viscosa, due tessuti che sono pensanti principalmente per abiti estivi. Non si tratta di tessuti di tutti i giorni, ma più che altro vengono pensati per capi eleganti, da usare per serate di gala, eventi, cerimonie e così via. Donando un aspetto di freschezza e al tempo stesso di persona che ci tiene al proprio abbigliamento e alla cura personale. Infine i tessuti misti, che solitamente sono un mix tra cotone, lino e viscosa. Questi hanno tutti i vantaggi sopraelencati, seppur in forma minore perché – appunto – misti.

Ma quali sono invece i tessuti da evitare durante l’estate? Tutti quelli sintetici, e dunque ottenuti tramite lavorazione chimica! Se scegliete di vestire in poliestere, lycra, raso o jersey, aspettatevi una sensazione di prurito generale, sudore e poca traspirazione. Tutto ciò che bisognerebbe evitare soprattutto nei giorni più caldi di luglio ed agosto. Al giorno d’oggi è molto semplice trovare capi a poco prezzo con materiali perfetti per l’estate. Potete valutare anche la seconda mano, visitando mercatini online e negozi vintage in giro per le città e i paesini di mare.