Oltre all’ombelico, ecco quali parti del corpo trascuriamo e dimentichiamo di lavare ogni giorno

Sotto la doccia molti dimenticano, accidentalmente, di lavare alcune parti del corpo. L’ombelico non è l’unica zona che scordiamo. Ecco le altre parti che trascuriamo.

Chi si lava prima di andare a dormire e chi lo fa al mattino appena sveglio. Qualunque siano le proprie abitudini, l’igiene personale è fondamentale e non solo per evitare di puzzare. Lavarsi vuol dire anche rimuovere sporco e batteri che si accumulano sulla nostra pelle durante la giornata. Una bella doccia rende la pelle fresca e pulita. Lavarsi quindi, è davvero importante anche se spesso, accidentalmente, dimentichiamo di occuparci di alcune parti del corpo. Quali sono? Te lo sveliamo subito.

Oltre all’ombelico, ecco quali parti del corpo trascuriamo: le unghie

Quante volte al giorno lavi le mani? Sicuramente lo fai quando torni a casa per eliminare germi e batteri, oppure mentre stai cucinando e ancora, dopo essere stato in bagno. Spesso non ci pensi, ma oltre alle mani, anche le unghie richiedono una profonda igiene. Può capitare durante la giornata, di mettere le dita in bocca. Questo gesto potrebbe provocare conseguenze spiacevoli, ad esempio, a livello intestinale. Infatti, i batteri che si annidano sotto le unghie, potrebbero essere ingeriti. Per lavare correttamente questa zona, utilizza un piccolo spazzolino dotato di setole delicate. Usa, poi, del sapone di Marsiglia o un detergente neutro. Anche l’ombelico merita grande attenzione, perché al suo interno potrebbero proliferare diversi batteri. Per lavarlo per bene, puoi utilizzare un batuffolo di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro. Fai attenzione, perché questa è una parte del corpo molto delicata.

Attenzione ai batteri e alle infezioni

Oltre all’ombelico, ecco quali parti del corpo trascuriamo. Mentre fai la doccia, capita di lavarti i piedi molto velocemente. Ma sei sicuro che si puliscano al 100%? I piedi sono, per la maggior parte del giorno, chiusi dentro alle scarpe. L’accumulo di sudore potrebbe portare alla proliferazione di germi, batteri e causare il cattivo odore.

Quando sei sotto la doccia non dimenticarti di loro. Presta molta attenzione anche quando li asciughi. Tampona accuratamente tra le dita, perché proprio qui potrebbe formarsi l’umidità, che favorisce le infezioni fungine.

Pulisci le orecchie con regolarità, ma dimentichi molto spesso di dedicarti alla parte posteriore di esse. Non pensare che questa zona si pulisca quando fai lo shampoo. Stesso discorso per le gambe. Pensiamo che si lavino, perché ci scorre l’acqua con il sapone. Ma dedica del tempo anche a queste zone del corpo.