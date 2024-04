Oltre alle piante antizanzare c’è questo metodo curioso da provare. Scopri cos’è e quanto costa

Ogni anno si ripresenta un problema fastidiosissimo che cerchiamo di contrastare con vari mezzi. Parliamo della presenza delle zanzare. Potremmo provare a tenerle lontane con erbe particolari e anche con un sistema speciale. Vediamo di cosa si tratta.

La primavera porta con sé belle giornate di sole e si comincia a pensare a picnic e a gite fuori porta. Rimanendo più tempo all’aperto la pelle si abbronza, ma potrebbe essere esposta a qualcosa di spiacevole. Avvicinandoci infatti all’estate vedremo sempre più spesso volare in giro le zanzare. Come fare a contrastarle in casa e in giardino?

Cosa coltivare all’esterno

Sulla pelle di solito spruzziamo del profumo prima di uscire. Per cercare di allontanare le zanzare potremmo usare degli spray particolari. Per proteggerci dalle punture sarebbero utili anche altri mezzi. Pensiamo alle zanzariere, ad esempio. Potremmo sistemarne di vario tipo alle finestre. Sarebbero comode anche le tendine magnetiche all’entrata dei balconi. Sarebbero anche mezzi di contrasto le zanzariere elettriche con la loro luce violetta. Tra gli altri modi per contrastare gli insetti fastidiosi ci sono i diffusori di oli essenziali e le spirali. Sono da provare anche piante da mettere in balcone o in giardino.

Certi profumi di foglie e fiori potrebbero funzionare come repellenti. Tra le piante che potremmo posizionare all’esterno ci sono soprattutto le piante aromatiche. Rosmarino, basilico, menta sono utili in cucina. La citronella o lemongrass sarebbe tra le più usate. In questi anni si è diffusa anche la catambra.

Un altro modo per contrastare la diffusione delle zanzare sarebbe quello di evitare ristagni d’acqua e usare pastiglie larvicide. I comuni, poi, di solito stilano un calendario per la disinfestazione dei luoghi pubblici.

Oltre alle piante antizanzare c’è questo metodo curioso da provare. Ecco cos’è

Sappiamo che in natura ci sono degli animali che si nutrono di insetti e larve. In particolare lo farebbero i pipistrelli. Se abitiamo in campagna o abbiamo un giardino ampio, potremmo provare le bat box per attirarli. Queste sarebbero delle casette di legno con una fessura e un tetto. Chi è bravo con il fai da te potrebbe provare a costruirle. Bisognerebbe poi posizionarle in alto all’aperto. Attenzione però a evitare di mettere sotto mobili o altro. Altri animali non devono arrampicarsi per predarli. Si deve inoltre evitare che la casetta stia sotto a luci artificiali di notte e quindi deve stare al buio.

Quanto potrebbe costare una bat box? Dipende dai negozi e dalle misure. Ad esempio, su ebay una in legno massello costerebbe sui 30 euro. Petingros ne propone una a 45 euro e da fruugo.it ce ne sarebbero anche a circa 24 euro. In conclusione, oltre alle piante antizanzare c’è questo metodo curioso da provare a prezzi abbastanza interessanti.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i vivaisti o giardinieri per ulteriori consigli di coltivazione e i siti per informazioni su disponibilità e prezzi)