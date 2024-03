Ami coltivare piante in balconi e giardini? A Roma si terrà il festival giusto per te

Se pensiamo al colore verde lo associamo alla parola speranza, ma anche a prati e a tante specie vegetali. Possiamo avere il pollice verde e coltivare con successo limoni o rose. Il giardinaggio e l’ambiente saranno al centro dell’attenzione in un festival a Roma. Scopriamo di cosa si tratta.

La meraviglia della natura si manifesta ogni giorno in tanti modi diversi. Chi abita in campagna può magari vedere sorgere il sole dietro delle colline verdi. I raggi illumineranno poi pian piano campi coltivati e fiori. Nelle aree urbane ci sono di solito giardini pubblici e parchi. La loro cura è affidata al comune. Ognuno però può tenere in casa o all’esterno dei vasi e veder crescere piante di ogni tipo. Gli appassionati di giardinaggio o dei semplici curiosi potrebbero partecipare a un evento interessante.

Ami coltivare piante in balconi e giardini? A Roma ad aprile non perderti questo evento

Nella nostra Capitale, Roma, dal 5 al 7 aprile 2024 si terrà la XIII edizione del Festival del verde e del paesaggio. Il luogo in particolare dove si svolgerà l’evento sarebbe il giardino pensile dell’Auditorium Parco della musica “Ennio Morricone”. Chi ha a cuore la biodiversità e teme il cambiamento climatico potrebbe partecipare a vari incontri in programma. È importante inoltre avvicinare i bambini alla natura. Durante il festival si terrà ad esempio l’evento Il giardino nella siepe, per i piccoli tra i 4 e i 10 anni. I bimbi impareranno a scegliere le piante adatte alla siepe conoscendo le loro caratteristiche. In un altro appuntamento i bambini potranno ascoltare storie ambientate nel bosco.

Corsi di vario tipo

I corsi per gli adulti sono tanti e molto interessanti. Tra gli altri si potrebbero conoscere meglio il bonsai, le piante da frutto, le piante grasse. Molti amano le rose. Uno dei corsi è proprio dedicato alla loro coltivazione. Si imparerà pure come usare antiparassitari naturali e concimi di origine biologica. Altra passione di molti sono le piante aromatiche e le orchidee. Anche per queste specie si terranno degli incontri formativi.

Durante il Festival del verde e del paesaggio si potranno visionare i progetti del concorso Balconi per Roma. Per creare qualcosa con le proprie mani ci sono i vari workshop. Ci saranno quelli dedicati ai fiori di carta, al cache-pot in macramè. In un altro si potrà apprendere come fare un terrario o come disegnare elementi della natura. Ami coltivare piante in balconi e giardini? A Roma potresti partecipare ad aprile a questo evento dedicato al verde. I biglietti partirebbero da 10 euro. Sarebbero previsti costi aggiuntivi in base agli eventi.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Per maggiori dettagli consultare il sito ufficiale)