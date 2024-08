Nuvole nere all’orizzonte per 2 segni zodiacali: attenzione a queste date

Arrivano nuvole nere per 2 segni zodiacali in particolare che trascorreranno una bella estate, ma poi dovranno fare i conti con un periodo buio. Ecco di chi si tratta e che cosa dice l’oroscopo.

Le persone consultano l’oroscopo principalmente per sapere se succederà qualcosa di bello, ma le stelle possono predire anche quando la situazione non è così rosea e limpida. Infatti, il movimento e il transito dei pianeti provocano delle conseguenze positive ad alcuni e negative ad altri. Ci sono nuvole nere all’orizzonte per 2 segni zodiacali in particolare e, quindi, vale la pena di capire chi sono e come mai dovranno affrontare un brutto periodo. In fondo, l’estate per loro è e sarà ancora bella. Ma qualcosa cambierà nei prossimi mesi.

Nuvole nere all’orizzonte per 2 segni zodiacali: Scorpione

Le persone nate tra il 23 ottobre e il 21 novembre sono del segno dello Scorpione e sono caratterizzate da passione, ma anche riflessione. L’estate è e continua ad essere abbastanza positiva, in generale, ma stanno arrivando dei grandi nuvoloni neri. Alla fine dell’estate seguirà un periodo un po’ buio appunto perché c’è il tempo di guardarsi dentro e di avere più tempo per le questioni irrisolte che si portano avanti da un po’ di tempo. Il cambiamento di stagione per lo Scorpione sarà segnato dal pessimismo e dalla solitudine. Di sicuro vedranno davanti a loro un futuro meno roseo di quello che hanno visto fino a questo momento.

Leone

I Leone in queste settimane festeggeranno il loro compleanno dal momento che è del segno chi è nato dal 23 luglio al 22 agosto. L’estate è stata e continua ad essere splendente per loro e per tutti i segni di fuoco. Tanta energia renderà i Leone grandi protagonisti ancora per un bel po’, ma con l’arrivo dell’autunno le cose potrebbero cambiare. Il ritorno alla routine metterà un po’ da parte il Leone, abituato a stare, invece, al centro dell’attenzione, soprattutto con la bella stagione. Questo provocherà insicurezza e perdita di controllo.

Nuvole nere all’orizzonte per 2 segni zodiacali che sono lo Scorpione e il Leone, ma che non devono abbattersi. Bisogna concentrarsi sugli aspetti positivi che può portare l’introspezione e avere più tempo per sé stessi. Potrebbe aiutare meditare oppure tenere un diario. Mai farsi sopraffare dal buio, ma cercare sempre la luce e seguirla.