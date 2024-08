La statua più grande del Mondo: ecco qual è e dove si trova

Ci sono tanti record da conoscere e oggi vogliamo concentrarci sulla statua più grande del Mondo. Non tutti conoscono i dettagli, quindi, ecco qualche informazione curiosa e interessante sull’argomento.

Se pensiamo a edifici veramente grandi ognuno ha come punto di riferimento qualcosa. Chi abita a Milano penserà al Duomo, chi a Roma penserà al Colosseo o qualche monumento. In città è anche giusto prendere come punto di riferimento i palazzi, che sono molto alti. Se consideriamo l’altezza, tuttavia, c’è un’altra categoria da analizzare ed è quella relativa alle statue. Qual è la statua più grande del Mondo, inteso come la più alta? Lo sapete? Oggi vi daremo qualche informazione proprio su questo argomento che ha dei dettagli molto interessanti e anche molto recenti.

La statua più grande del Mondo: ben 182 metri di altezza!

Questo è un argomento che probabilmente, senza sapere nulla, ci fa andare indietro nel tempo. Edifici grandi come le Piramidi potrebbero essere un riferimento dal quale partire, ma saremmo completamente fuori strada. Infatti, la statua più grande del Mondo è incredibilmente recente ed è stata inaugurata il 31 ottobre del 2018.

Si tratta della Statua dell’Unità che si trova a Rajpipla, nella regione del Gujarat, in India. Il premier indiano l’ha inaugurata nella data che vi abbiamo appena scritto ed è una statua che ha lo scopo di commemorare Sardar Vallabhbhai Patel, ministro del Paese, leader del movimento di indipendenza indiana.

Com’è stata costruita e come è fatta

Tremila operai hanno lavorato incessantemente a questa statua nell’arco di quasi tre anni. Un tempo relativamente molto breve se pensiamo alle altre costruzioni esistenti e al tempo che ci è voluto per costruirle. La statua è formata da acciaio e cemento ed è rivestita in bronzo. Dovrebbe sopportare forti venti e terremoti. È costata 430 milioni di euro. La stessa statua era presente, molto più piccola, nell’aeroporto di Ahmedabad e si basa su un progetto iniziale dello scultore Ram V. Sutar.