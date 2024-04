Non vinci quasi mai col Gratta e Vinci? Probabilmente, stai facendo anche tu uno di questi errori

Il Gratta e Vinci è il sogno nascosto di tanti italiani che sperano, con questo tagliando, di dare un calcio alla sfortuna. Non è semplice, purtroppo, e sono, del resto, pochi quelli che riescono a vincere non solo qualcosa, ma che cambi la vita. Non vinci mai? Occhio a questo errore.

“Invece di darmi il resto, mi dia un Gratta e Vinci da 3 euro”. Quante volte abbiamo detto o sentito questa frase, quando eravamo in coda dal tabaccaio per pagare, magari, il caffè del mattino. Come se fosse un’ispirazione del momento, chiediamo, al cassiere, di darcene uno al posto delle monete di resto.

A volte, queste sensazioni andrebbero assecondate, anche se con la dovuta prudenza. Mai, e ribadiamo, mai eccedere con il gioco, perché rovinarsi è più facile di quello che potremmo pensare. La ludopatia, insomma, è malattia pericolosa che colpisce proprio quelli che si sentono immuni. Fatta questo doveroso inciso, anche tu non vinci quasi mai col Gratta e Vinci? O, se ti capita, e di rado, lo fai solo per pochi euro? Probabilmente, commetti degli errori che in tanti fanno.

Ecco perché alcuni si precludono la possibilità di vincere con il Gratta e Vinci

Infatti, spesso, ci facciamo condizionare da convinzioni decisamente errate, evitando di comprare, magari, quel tagliando che, poi, si potrebbe rivelare vincente. Il primo errore? Scartare il tabaccaio sotto casa. Come se, per qualche legge non scritta, lì non potrebbero mai trovarsi dei Gratta e Vinci vincenti. Secondo errore? Evitare di comprare dove si è appena vinto. Se lo ha già fatto un altro, non potrà capitare anche a me: sbagliatissimo, perché i premi nascosti nei tagliandi sono del tutto casuali e potrebbero benissimo essercene due vicini.

Non vinci quasi mai col Gratta e Vinci? Forse, anche tu commetti uno di questi errori

Idem è cercare solo di acquistare tagliandi dove non si è mai vinto, pensando che il Gratta e Vinci vincente sia lì ad aspettare voi. Per lo stesso motivo di prima, ma al contrario, potrebbe essere una ricevitoria particolarmente sfortunata. Non da meno è quello di puntare su Gratta e Vinci che, pur a parità di costo, abbiano meno probabilità di vincere. Come sappiamo, ogni concorso è storia a sé, anche se costa come gli altri. In pratica, non tutti quelli da 5 euro offrono le stesse probabilità di vincere premi superiori al costo della giocata. Insomma, già è difficile vincere col Gratta e Vinci. Non andiamo a complicarci ulteriormente la vita.