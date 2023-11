Se guardi a terra in Vaticano la vedi: la storia conosciuta da pochi è legata proprio a lui

In Vaticano vi sono le tracce di una storia che in pochissimi conoscono. Si possono trovare guardando per terra e fanno riferimento al papa più famoso di tutti.

Non sempre si ha la consapevolezza di tutto ciò che ci circonda e proprio per questo ci sono pagine sul web dedicate a dei particolari che sono poco noti ai più. Quello che andremo a descrivervi oggi porta con sé una storia di determinante importanza per Roma e per tutti i fedeli esistenti al mondo. Ognuno di essi dovrebbe esserne a conoscenza e per farlo si è recato proprio sulla piattaforma giusta, visto che sveleremo un dettaglio che passa spesso inosservato.

Passeggiare per la capitale d’Italia può essere molto affascinante, in special modo per via del fatto che è caratterizzata da alcune costruzioni di altissimo valore storico-culturale. Per poterle vedere, però, è necessario stare con lo sguardo indirizzato verso l’alto, visto che il più delle volte sono mastodontiche. Questa volta, invece, il consiglio è quello di guardare per terra, fra i tanti sanpietrini sparsi in Vaticano.

Calpestato da parte dei tanti turisti e abitanti di Roma, vi è un punto a cui è possibile far risalire un racconto determinante per le sorti della Chiesa e di tutti i suoi fedeli. In effetti, alcune guide turistiche si soffermano in una zona in cui un tempo vi era erto un obelisco, mentre oggi non è più presente. Sotto di esso è stato ucciso il più famoso dei papi esistenti fino ad ora, colui su cui poggia tutta la storia della Chiesa.

La storia dell’obelisco spostato

Prima di morire, San Pietro, ossia il primo papa della Chiesa, ha alzato gli occhi e ha trovato dinnanzi a sé un obelisco, il quale era situato nella zona del Circo di Nerone. Il santo, ucciso lo stesso giorno di un altro martire, San Paolo (29 giugno del 67 d.C.), fu prima imprigionato, per via della persecuzione voluta da Nerone, e poi crocifisso a testa in giù, proprio come lui stesso richiese.

Lo stesso obelisco è stato, poi, spostato, più precisamente in seguito all’inizio dei lavori svolti per volontà di Papa Sisto V, conclusi nel 1586. Questa ardua attività venne affidata all’architetto Domenico fontana, il quale fu aiutato da 900 uomini, 40 argani e 75 cavalli.

Dalla zona del Circo di Nerone, quindi, venne adagiato in Piazza San Pietro, dove ancora oggi risiede. Questa imponente struttura fu collocata nel 40 d.C. al centro del Circo, per volontà dell’imperatore Caligola, il quale fece arrivare l’obelisco da Alessandria tramite una nave di vaste proporzioni, adagiato su un cuscino pieno di lenticchie.