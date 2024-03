Non solo con l’ananas, ma sai quali sono le pizze più strane del Mondo? Non potrai crederci

Noi siamo abituati alle pizze italiane realizzate con ingredienti locali, semplici e genuini. Ma fuori dai confini del Paese, ci sono dei condimenti davvero strani e bizzarri. Scopriamone qualcuno.

La pizza è uno dei prodotti gastronomici italiani più apprezzati al Mondo. Piace proprio a tutti. Alta, croccante, a trancio, con il cornicione ripieno. Ognuno può scegliere la versione che preferisce. Un vero e proprio orgoglio della cucina italiana che, subisce delle variazioni in base a chi la prepara. In tutto il Mondo cercano di emulare la nostra cucina, alle volte con scarsi risultati. Pensiamo alla carbonara con la panna, uovo crudo e pancetta. Oppure agli spaghetti alla bolognese con il ketchup. E ancora, la caprese preparata con formaggio industriale completamente sconosciuto a noi italiani. Roba da far accapponare la pelle!

Non solo con l’ananas, ma sai quali sono le pizze più assurde?

Purtroppo, anche la pizza è costretta a tollerare alcuni scempi. Farina, acqua, lievito, olio, sale e condimento. Ecco gli ingredienti di un alimento semplice, ma che ha saputo conquistare il Mondo. Le origini della pizza si perdono nella notte dei tempi. La parola pizza compare nell’anno 997 a Gaeta, anche se indicava una sorta di torta ripiena. Ma non dimentichiamo che è Napoli la patria della pizza. Infatti, tra il ‘500 e il ‘600 fa capolino la pizza alla Mastunicola, dove il disco di pasta era condito con strutto o olio, basilico, pepe e formaggio. Tutti pensano alla Margherita, ma questa sarebbe la prima vera pizza napoletana. Ma torniamo ai tempi recenti e scopriamo quali sono le pizze più bizzarre. Conosciamo tutti quella all’ananas, con aggiunta di prosciutto e formaggio. E la pizza Banana Curry? È una diavoleria svedese, realizzata con fette di banana, salsa di curry, prosciutto e funghi.

Pizze in giro per il Mondo

Non solo con l’ananas, ma nel Mondo ci sono pizze ancora più strane. Conosci quella al canguro e al coccodrillo? Sono delle varietà molto particolari che puoi mangiare solo nel continente australiano.

Spostiamoci in America, dove troviamo, tra le tante varietà, anche la Mac and Cheese pizza. Ingredienti: besciamella, maccheroni (parliamo proprio della pasta), salsa al formaggio e cipolle croccanti. Non poteva mancare l’Inghilterra, che propone la “full English breakfast pizza”, condita con gli ingredienti che gli inglesi mangiano di solito a colazione: uova, salsiccia, fagioli, bacon, ecc. Non dimentichiamo che in giro per il Mondo ci sono anche le pizze farcite con i vari insetti.