Se hai dei limoni avanzati non gettarli, puoi realizzare un efficace e decorativo rimedio anti zanzara che tutti ti invidieranno

Rimedio anti zanzara fai da te semplice ed efficace: ti serviranno solo dei limone e poco altro, farai invidia a tutti i vicini!

Ogni giorno gettiamo via tantissimi oggetti e ingredienti che con un pizzico di fantasia possono facilmente essere riciclati in modi diversi. Quest’oggi, in particolare, vogliamo mostrarti come realizzare un efficace e decorativo rimedio anti zanzara utilizzando solo dei limoni avanzati e poco altro.

Segui attentamente tutti i passaggi e in men che non si dica potrai goderti una splendida serata in giardino o sul balcone di casa senza dover sopportare le fastidiose punture di zanzare.

Sei curioso di saperne di più? Allora non perdiamo altro tempo e vediamo subito come procedere. Per prima cosa, procurati tutto il necessario e poi mettiti al lavoro.

Rimedio anti zanzara fatto in casa: ti serviranno solo dei limoni avanzati

A casa ti sono avanzati dei limoni? Non buttarli via: usali per realizzare direttamente con le tue mani un rimedio anti zanzare efficace al cento per cento e bello da vedere. Farai invidia a tutti i tuoi vicini! Se ti abbiamo incuriosito e non stai più nella pelle dai un’occhiata ai prossimi paragrafi e prepara subito la tua candela al profumo di limone. Con questo sistema le zanzare ti staranno alla larga una volta per tutte! Per cominciare procurati tutto il necessario:

cera d’api;

limoni avanzati;

5 millilitri di olio essenziale alla citronella;

5 millilitri di olio essenziale alla lavanda;

stoppini;

vasetti di vetro.

Una volta reperito il materiale occorrente, sbuccia i limoni e grattugia una parte di scorza. Dopodiché, fai sciogliere la cera in un pentolino e aggiungi l’olio essenziale alla citronella e quello alla lavanda. Unisci anche un cucchiaino di scorza grattugiata e le bucce di limone precedentemente messe da parte e mescola bene fino ad ottenere un composto piuttosto omogeneo.

A questo punto, travasalo nei vasetti di vetro in cui sarai andato a posizionare lo stoppino e lascia che le candele si solidifichino. Trascorso il tempo necessario, avrai un rimedio contro le zanzare grazioso e super efficace. Al posto della cera d’api puoi usare anche la cera di soia e, se non hai gli stoppini, puoi realizzarli tu stesso con un filo di cotone legato ad un bastoncino.

Per una versione ancora più creativa e originale delle tue candele anti zanzare puoi sostituire il vasetto di vetro con la buccia del limone. Ti basterà tagliarlo a metà nel senso della lunghezza e poi riempirlo con la cera come sopra indicato. Il risultato sarà favoloso!