Non puoi neanche immaginare quanto valgono le 3 case più lussuose e costose al Mondo: ecco dove si trovano

Ti sei mai chiesto quanto possano costare gli immobili più cari al Mondo? Parliamo di cifre da capogiro e oggi ti sveleremo la top 3 delle case più lussuose del pianeta. Sei curioso e vuoi saperne di più? Continua questa lettura.

La casa è il nostro rifugio, è il luogo in cui ci sentiamo liberi di rilassarci, il nostro porto sicuro. Spesso siamo molto legati alle nostre abitazioni, perché sono piene di ricordi e di oggetti a noi cari. A volte però la nostra mente vola e ci piace immaginare di poter possedere case maestose in stile hollywoodiano. Tutti noi vorremmo una casa da sogno, come quelle che possiamo vedere nelle riviste e nei programmi tv. Ma queste hanno costi esorbitanti che la maggior parte di noi non può permettersi. Pertanto, ci limitiamo a guardare e a sognare. Oggi vogliamo svelarti quali sono le 3 case che costano di più al Mondo.

Non puoi neanche immaginare quanto valgono queste case: la terza in classifica si trova in Europa

Al terzo posto c’è il Tour Odeon di Montecarlo. La costruzione iniziata nel 2009 è stata terminata nel 2014 ed è il grattacielo più alto del Principato di Monaco. Le prime unità immobiliari sono state consegnate circa un anno dopo. Il grattacielo si estende per 48000 metri quadri e comprende 259 appartamenti di lusso, 543 posti auto sotterranei e locali commerciali. Il più lussuoso è l’attico Sky Penthouse, su 5 livelli e grande ben 3300 metri quadrati, con terrazza e piscina. Il suo prezzo è di 300 milioni di euro.

Sulla Costa Azzurra, una villa a dir poco mozzafiato

Siamo in Costa Azzurra, stavolta a Villefranche-sur-mer. La lussuosissima dimora di cui stiamo parlando è Villa Leopolda. Essa è appartenuta a Bill Gates, ma anche ad uno dei più grandi imprenditori italiani: Gianni Agnelli. Oggi è di Lily Safra, vedova di Edmond Safra, famoso banchiere brasiliano. Questa villa pazzesca possiede un parco da 10 ettari e uno dei più grandi giardini botanici d’Europa. La villa è grande ben 1800 metri quadrati composta da molte suite, una pista da bowling, piscina e un cinema. Non puoi neanche immaginare quanto valgono case simili? Villa Leopolda costa ben 685 milioni di euro.

In vetta una costruzione asiatica dal prezzo impressionante

Arriviamo al top della classifica con Antilia Mumbay (o Bombay). Questo grattacielo di 27 piani si trova nel centro di Mumbay, in India. Il proprietario Mukesh Ambani è un magnate del gas e del petrolio. All’interno dello stabile c’è tutto quello che puoi immaginare: palestre, piscine, cinema e addirittura un supermercato. Il prezzo richiesto per questo immobile è di circa 2,2 miliardi di dollari.