Risparmia tanto sul supermercato con le clamorose idee di Claudia Gerini (sono virali) e Getir, la super novità

Anche le star cercano di spendere meno. Grazie alle clamorose idee di Claudia Gerini risparmierai tanto sul supermercato

Diciamocelo chiaramente: la crisi inflazionistica che ha fatto levitare i prezzi di tutti i prodotti di prima necessità sta procurando difficoltà incredibili ai cittadini.

Non sempre si riesce ad arrivare alla fine del mese e acquistare anche un pacco di pasta oggi ci costa quasi più del doppio. Ecco, quindi, che in molti si sono adoperati per poter dare una mano e cercare di combattere insieme l’inflazione. Tra questi c’è anche la famosa attrice Claudia Gerini, che ha deciso di condividere alcune strategie che ti faranno risparmiare tanto sul supermercato.

Risparmia tanto sul supermercato con le idee di Claudia Gerini

La famosa attrice romana è una delle più apprezzate in assoluto nel panorama del cinema italiano. Grazie alle sue performance è riuscita ad entrare nei cuori degli italiani e a sancire molti dei film diventati cult. Ricordiamo ad esempio quelli con il mitico Carlo Verdone: come dimenticare “Viaggi di Nozze”?. Ma la splendida attrice ha deciso di accrescere la sua popolarità anche fornendo alcuni consigli utili per tutti i giorni. Grazie alle sue dritte, infatti, potresti risparmiare moltissimo al supermercato.

La splendida Gerini è una mamma sempre molto attenta ai figli e questo la porta ad essere molto brava anche alla gestione delle spese. Oltre all’importanza del mangiare sano e di condurre una vita equilibrata, la bellissima attrice – come tutti – deve fare i conti con l’inflazione e con il continuo aumento dei prezzi. Secondo l’attrice, infatti, la cosa più importante a cui fare attenzione è l’orario di arrivo al supermercato.

Durante l’ora di pranzo, infatti, troveremo molto caos e sarà difficile concentrarsi, oltre ad avere poco tempo per potersi organizzare con la spesa. Inoltre, sarà facile essere influenzati dal senso di fame, che potrebbe quindi portarci ad acquistare prodotti inutili e costosi.

Un altro importante consiglio riguarda il fatto di fare molta attenzione a ciò che mettiamo all’interno del nostro carrello. Se abbiamo intenzione di fare un regalo ai figli o ai nipoti, allora limitiamoci ad acquistare un cioccolatino, senza spendere troppo. Inoltre, non è mai consigliato seguire le pubblicità per orientare i nostri acquisti, anzi: è bene ricordarsi che i prodotti più pubblicizzati sono quelli che costano di più. A questo punto il consiglio è anche quello di valutare l’acquisto di prodotti del marchio del punto vendita, spesso di qualità e venduti ad un prezzo più basso.