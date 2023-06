“Non mi faceva uscire”: Silvia Toffanin, la confessione lascia senza fiato | Nessuno se lo aspettava

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, in una lunga intervista ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Silvia Toffanin è uno dei volti più amati di tutta Canale Cinque. Ha mosso i suoi primi passi in televisione con il programma di Mediaset, Passaparola, condotto da Gerry Scotti. Ha condotto diversi programmi, fino ad arrivare a Verissimo, che presenta ormai da diversi anni.

Fino a poco tempo fa, il suo programma andava in onda una volta a settimana. Ora invece il suo appuntamento è raddoppiato, grazie alla sua semplicità e al suo modo di condurre sempre molto professionale, prendendo definitivamente il posto di Barbara D’Urso, che ha condotto Domenica Live. La Toffanin è sempre molto riservata sulla sua vita privata, anche sui social non pubblica mai le foto con il compagno, Pier Silvio Berlusconi, o con i figli. Ma qualche anno fa, la conduttrice rilasciò una lunga intervista dove raccontò com’era il suo rapporto con il padre.

Silvia Toffanin aveva un rapporto molto stretto con la madre, la quale è venuta a mancare qualche anno fa. Era un rapporto fatto di complicità e sincerità e le due donne erano molto legate. Non era dello stesso avviso il padre, come ha raccontato la stessa conduttrice di Verissimo, al settimanale Grazia.

Silvia Toffanin ha svelato com’era il suo rapporto con il padre

Il padre di Silvia Toffanin era molto geloso e molto protettivo nei suoi confronti. Ecco cosa ha raccontato “i primi amori? Direi nessuno, con mio padre geloso. In paese si usava che i ragazzi, le comitive, citofonassero per dire ‘scendi’”, ma a rispondere al citofono era proprio lui che diceva sempre “Silvia non c’è” ed ha aggiunto ancora “non mi faceva mai uscire“.

Molto raramente le permetteva di andare in discoteca, ma era lui ad accompagnarla e a riportarla a casa “mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì”.

Ma con il tempo, però, il padre ha voluto che la figlia facesse le sua esperienze, spingendola anche a viaggiare da sola. Prima di approdare a Passaparola, in realtà, è stata anche una modella, ma di quel periodo non ha un bel ricordo.

La gelosia del padre la convinse a far conoscere il suo attuale compagno dopo molti mesi che stavano insieme. Infatti, come ha ricordato Silvia Toffanin, il primo incontro tra Pier Silvio Berlusconi e il padre è avvenuto dopo 1 anno che i due si frequentavano. Ma il padre la prima cosa che disse fu “io comunque sono dell’Inter”.