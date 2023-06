Lavare poco o per niente i panni: cos’è il movimento “No-Wash” che ha sempre più sostenitori

In queste ore sta facendo scalpore il movimento No-Wash. Consiste nel lavare poco o per niente i panni: sono sempre di più i sostenitori.

Nel corso degli anni abbiamo visto il nascere di diversi movimenti. L’ultimo che sta facendo scalpore si chiama “No-Wash”. Come potrete intuire dal nome, i suoi appartenenti sono del parere che i panni si debbano lavare poco o per niente. Andiamo quindi a vedere perché sta conquistando il mondo.

Con una maggiore consapevolezza ambientale, c’è anche un numero sempre crescente di persone che evitano di lavare troppo spesso i propri vestiti o scelgono semplicemente di non lavarli affatto. Questo movimento è diventato noto a livello internazionale come “No-Wash” (“No al lavaggio” in italiano). I jeans sono il capo che ha maggiormente aderito a questa azione climatica, ma il fenomeno si estende a qualsiasi tipo di abbigliamento.

Secondo i sostenitori del movimento, il lavaggio frequente dei vestiti può causare strappi, restringimenti e perdita di colore, con conseguente impatto sull’ambiente da un lato e creazione di una maggiore necessità di consumo dall’altro. Bryan Szabo, che rappresenta il movimento, ha fondato l’Indigo Invitational, una competizione internazionale che segue l’usura dei pantaloni dei partecipanti per un anno.

In sintesi, il concorso funziona nel seguente modo: i partecipanti hanno un paio di jeans mai indossati e inviano aggiornamenti mensili con foto per seguire il progresso dell’usura. I partecipanti possono lavare i jeans, ma l’idea è farlo il meno possibile e non utilizzare alcun tipo di prodotto artificiale per rimuovere il colore. L’abitudine di Szabo di lavare meno i propri vestiti è iniziata quando il fondatore del concorso ha acquistato il suo primo paio di jeans nel 2010 durante un viaggio di sei mesi in Europa partendo dal Canada. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’ultimo movimento.

Movimento No-Wash, sono sempre di più i sostenitori: cosa bisogna sapere

Tra i partecipanti all’Indigo Invitational, oltre il 90% di loro ritarda il primo lavaggio dei jeans fino a quando non li ha indossati tra le 150 e le 200 volte, stima il fondatore. Invece di utilizzare la lavatrice, i sostenitori di questa pratica adottano altre forme di cura dei loro vestiti, come esporli al sole. Szabo afferma anche che possono essere ventilati durante la notte, anche se lui stesso utilizza la lavatrice.

Mark Sumner, professore di moda sostenibile presso l’Università di Leeds in Inghilterra, sostiene che “una delle peggiori cose che si possano fare a un capo d’abbigliamento in termini di durabilità è lavarlo“. Insieme ad altri ricercatori, lo specialista studia come le microfibre provenienti dal lavaggio domestico dei vestiti finiscano negli animali marini.

Nonostante sostenga che ci debba essere una riduzione nella frequenza di lavaggio dei vestiti, non appoggia una misura estrema di abbandono completo della lavatrice. “Non vogliamo che le persone pensino di non poter lavare le cose perché stanno distruggendo il pianeta“, spiega anche a BBC.

“Si tratta di trovare un equilibrio“. Lavare i vestiti è importante per motivi igienici e anche medici, ad esempio per le persone che soffrono di eczema. Lo specialista pensa quindi che l’approccio migliore sia essere flessibili. “Se i tuoi vestiti non puzzano, non preoccuparti di lavarli“, consiglia. “E quando lo fai, fallo per lasciare i vestiti puliti nel modo più efficiente possibile“, consiglia, aggiungendo che i capi dovrebbero essere lavati a temperature più basse e con cicli di lavaggio brevi senza detersivo in polvere.