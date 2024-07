Non farti fregare dal caldo: ecco il modo intelligente per rinfrescare la casa senza usare l’aria condizionata

In estate, ti aggiri per le stanze cercando di trovare la parte più fresca della casa? Non hai il condizionatore e non sai come fare? Ecco alcuni consigli geniali per rinfrescare tutti gli ambienti, di giorno e di notte.

L’ondata di caldo che, in questi giorni, sta investendo l’Italia, rende le nostre case davvero invivibili. L’unica soluzione possibile, per stare meglio ed evitare di sudare, è quella di accendere il condizionatore. Ma sappiamo tutti che con gli elevati costi dell’elettricità, potrebbero arrivare delle bollette molto alte.

Quali sono, allora, i trucchetti intelligenti per stare al fresco? Per rinfrescare la casa, in maniera sostenibile e senza usare il condizionatore, puoi accendere il caro e vecchio ventilatore. Ma nelle giornate torride spesso non basta.

Segui questi consigli per stare bene

Non farti fregare dal caldo. Uno dei modi migliori per mantenere le stanze al fresco, è quello di tenere le tapparelle chiuse durante le ore più torride della giornata. Infatti, usando questo trucchetto, si può limitare la quantità di caldo in casa. Naturalmente è necessario, anche, abbassare le tende da sole. Finestre ben spalancate, invece, nelle ore più fresche. Anche le piante potrebbero darti una grossa mano. Infatti, sono perfette per fare ombra e mantenere l’appartamento più fresco.

Un altro consiglio per stare meglio è quello di spegnere le apparecchiature elettroniche. Non solo risparmierai energia, ma eviterai anche di produrre calore. Quindi, meglio staccare la spina di tutti gli elettrodomestici in standby.

Non farti fregare dal caldo: ecco come avere l’aria fresca anche senza condizionatore

Ma come stare bene senza condizionatore? Per un effetto refrigerante, puoi bagnare le estremità delle tende. Immergile in una bacinella piena di acqua fredda. La leggera brezza della notte genera una frescura molto piacevole e tu potrai dormire sogni tranquilli. Ecco un metodo molto economico per stare bene la notte.

E per il giorno? Puoi usare un altro trucchetto casalingo davvero geniale. Ti servirà solo un ventilatore e una bacinella piena di ghiaccio. Posiziona la bacinella davanti al ventilatore, accendilo e in pochi secondi l’aria diventerà molto più fresca. L’effetto sarà molto simile a quello di un vaporizzatore.

Naturalmente, per combattere il caldo ed evitare la disidratazione, è anche necessario bere molta acqua. Evita però le bevande piene di zucchero e quelle alcoliche. Occhio anche agli alimenti. Prediligi la frutta e la verdura di stagione: fresca, genuina e anche con poche calorie.