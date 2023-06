Nessuno li pulisce mai, senza sapere che sono un vero pericolo per la casa: inizia subito

Nessuno ha mai pensato di pulirli quando si provvede alle faccende domestiche, ma questi sono un vero pericolo per tutti.

Per quanto sia elementare e semplice provvedere alle faccende domestiche, è importante sottolineare che non sempre si riesce a dare la giusta attenzione a ciascun ‘dettaglio’ presente nelle nostre abitazioni. Chi lo dice, infatti, che pulire casa sia solo eliminare la polvere in eccesso, rinfrescare il pavimento, sgrassare il piano cottura e provvedere all’igienizzazione dei sanitari? Mettere in ordine il proprio nido è molto altro ancora!

Ti definisci un amante del pulito, pronto a rimuovere lo sporco in eccesso da ogni parte della tua casa? Probabilmente, non è affatto così! Seppure tu trascorri tantissimo tempo a pulire ogni angolo dell’abitazione, siamo certi che non hai mai pensato a quanto sia importante igienizzare e disinfettare un oggetto che usi spessissimo.

Se fino a questo momento non hai provveduto alla sua pulizia, anzi l’hai persino presa sottogamba, puoi stare sicuro che adesso ti cambierà completamente tutto. Non solo con questo articolo sarai ben consapevole dei rischi che corri, ma avrai la possibilità di scoprire come sia possibile eliminare lo sporco e cattivi odori in poco tempo.

Non l’hai mai pulito? Hai sempre sbagliato di grosso! Ti svelo come fare in poco tempo

Quando ti dedichi alle pulizie di casa, dai la giusta importanza ai bidoni della spazzatura? Ne siamo certi: assolutamente no! Forse nemmeno lo sai, ma depositando e conservando residui di cibo ed alimenti scaduti o, addirittura, andati male, c’è la possibilità che questi oggetti non solo generino cattivi odori, ma che sia un ottimo nido di germi e batteri. Da qui, quindi, si capisce chiaramente perché provvedere alle loro pulizia costante non è solo importante, ma indispensabile e fondamentale.

Sappiamo già cosa ti stai chiedendo: cosa bisogna fare in tal senso? Ovviamente, il primo consiglio da tenere bene a mente è lavare ed igienizzare i bidoni almeno una volta. Ecco i rimedi naturali che fanno al caso tuo:

Mescola insieme sapone ecologico ed acqua calda ed inizia a lavare i bidoni;

Miscela insieme acqua, tea tree oil e aceto bianco;

Versa 100 grammi di acido citrico in un litro di acqua.

Una volta provveduta alla pulizia, devi fare in modo che non ci siano più cattivi odori. Ecco come fare:

Versa un cucchiaio di bicarbonato di sodio sul fondo del bidone. In alternativa, puoi usare anche dei fondi di caffé rigorosamente asciutti;

Inserisci all’interno del sacchetto della spazzatura, un cucchiaio di cannella in polvere;

Prendi un bicchiere di sale e versalo nel bidone prima di inserire nuovi sacchetti;

Disponi sul fondo del bidone qualche pallina di argilla espansa.

In poche mosse, quindi, non solo hai pulito ed igienizzato i bidoni, ma hai anche provveduto ad eliminare i cattivi odori. Geniale, no?