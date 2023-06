Oltre 4 mila lingue riconosciute: l’Intelligenza Artificiale adesso fa paura

L’intelligenza artificiale continua a fare progressi e, al contempo, a preoccupare tutto il mondo: ora riconosce oltre 4.000 lingue.

Diversi esperti sono molto preoccupati per la velocità con la quale progredisce l’intelligenza artificiale (AI). Infatti, sembra che sia in grado di fare qualsiasi cosa in ogni settore, compreso il riconoscimento di oltre 4.000 lingue. Ma quando è nata la AI?

Per molte persone questa fantascientifica invenzione appare come una creazione recente, ma non è così. In realtà, tutto nasce nel lontano 1956 negli Stati Uniti, durante un convegno dedicato agli sviluppi di sistemi intelligenti. Successivamente, un gruppo di dieci persone riesce a creare una macchina capace di simulare l’apprendimento dell’intelligenza umana. Un altro gruppo di ricercatori, invece, inventa un primitivo cervello artificiale in grado di compiere una prima forma di ragionamento.

Infine, dopo queste prime creazioni, l’esperto di sistemi intelligenti John McCarthy crea l’espressione “Artificial Intelligence” (Intelligenza Artificiale). Oggi, grazie alla grandissima tecnologia, la AI può compiere passi da gigante in ogni campo, come quello del riconoscimento di migliaia di lingue.

La AI può riconoscere oltre 4.000 lingue

La famosa azienda di Mark Zuckerberg chiamata Meta, che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, è riuscita a creare un modello di linguaggio artificiale. Quest’ultimo, chiamato Massively Multilingual Speech (MMS), è in grado di riconoscere più di 4.000 lingue parlate e oltre 1.100 con la sintesi vocale. In questo momento è impegnato soprattutto per preservare la diversità delle lingue e per diventare un esempio per gli altri ricercatori, affinché possano creare delle macchine migliori.

Tuttavia, ci sono molte lingue che rischiano l’estinzione, poiché non sono più utilizzate nelle società industrializzate. Ma come ha fatto Meta ad assimilare queste lingue non più usate? Solitamente ci si basa su migliaia di ore di registrazioni audio, ma in questo caso la raccolta è avvenuta consultando le registrazioni audio dei testi religiosi tradotti, come ad esempio la Bibbia che è stata tradotta in molte lingue.

Quindi, le registrazioni audio delle persone che leggono la Bibbia in diverse lingue sono pubbliche, perciò è stato semplice riuscire a carpire gli antichi linguaggi e ad inserirli nella macchina. Pertanto, l’intelligenza artificiale riconosce oltre 4.000 lingue grazie a dei campioni di audio basati su testi religiosi e letti solo da voci maschili. Gli esperti di Meta hanno affermato che questo non pregiudica il risultato finale, poiché il cervello artificiale riconosce anche un’antica lingua parlata da una voce femminile, nonostante abbia solo dei campioni di audio con voci maschili.