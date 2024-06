Nel week-end escono al cinema due film imperdibili. Uno per chi ama le moto, l’altro per chi ha figli piccoli. Andrai a vederli?

Con la bella stagione si ha, magari, meno voglia di chiudersi in una sala cinematografica. Eppure, come succede da qualche anno, anche in estate escono film che sono davvero imperdibili. Ad esempio, questa settimana, dovremmo segnarci questi due titoli interessanti e da vedere.

Con il caldo che, finalmente, sta ricoprendo la nostra Italia, si pensa di più alle vacanze e alle belle giornate di sole. In questa situazione, diventa, quasi, difficile chiudersi dentro una sala cinematografica, invece di andare a fare un’uscita all’aperto. Un errore, per tanti motivi.

Il primo è che, mal che vada, si potrà godere del piacere dell’aria condizionata, anche se, a volte, ti sembra di entrare in una cella frigorifero. Il secondo, che è ben più importante, perché, da qualche anno, in estate, escono, al cinema, film molto interessanti. Ad esempio, l’anno scorso, in questa stagione, sono approdati, nelle sale, due titoli come Barbie e Oppenheimer. Film che hanno incassato tantissimo e vinto numerosi premi importanti. Mal che vada, si può sempre recuperare un film che si è perso, come questo inquietante horror.

Nel week-end escono al cinema due film imperdibili. Un peccato non vederli entrambi

Ebbene, mercoledì 19 escono, in sala, due film che, per motivi diversi, sono davvero da non perdere. Uno piacerà a chi ama le moto. L’altro, invece, è un sequel animato molto atteso dopo il successo del primo episodio. Vediamo di quali film si tratta.

Il primo che vorremmo suggerirvi di vedere è The Bikeriders che è un omaggio a chi ama le moto. Si tratta di una storia immaginaria, però fino ad un certo punto. In pratica, ambientato negli anni ’60, il film racconta la storia dei Vandals, un club di motociclisti, attraverso le vicende dei suoi membri.

Non solo The Bikeriders, ma ecco anche l’altro film che non dovrete perdere, dal 19 giugno

Titolo perfetto per far capire come funzionassero i meccanismi all’interno di questi club, in quell’epoca. E, soprattutto, come siano cambiati, in un decennio, i valori che li tenevano insieme. Insomma, chi va in moto non può assolutamente perderlo. Come detto, nel week-end escono al cinema due film imperdibili e l’altro è Inside Out 2.

Sicuramente, molti di voi ricorderanno il cartone Disney del 2015, dove cinque emozioni, Gioia, Disgusto, Rabbia, Tristezza e Paura alloggiavano nella mente di una ragazzina di 11 anni. In questo nuovo capitolo, Riley ora è diventata adolescente, con nuove emozioni che arrivano a far compagnia alle altre. Ovvero, Ansia, Imbarazzo, Invidia e Noia, tipiche dell’età adolescenziale.