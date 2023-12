Aurora Ramazzotti senza freni, si mostra in intimo completamente trasparente: mai vista così bollente

Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, anche quest’anno, ha deciso di organizzare un party incredibile per celebrare questo traguardo. Lo scorso anno aveva un piccolo pancione in tutti gli scatti della festa, mentre oggi suo figlio Cesare è stato lì tra le sue braccia, circondato dall’amore di tutta una famiglia che lo ha accolto con le braccia aperte.

La vita di Aurora negli ultimi mesi ha subito un cambiamento incredibile. Infatti, da quando è diventata madre, le sue priorità sono cambiate. Tuttavia sta facendo del suo meglio per non dimenticarsi di se stessa e per continuare a fare quello che ha sempre amato, a lavorare e ad uscire con gli amici di sempre.

Questo periodo per lei è stato molto importante anche per trovare un equilibrio. La nostra Aurora ha dovuto fare i conti con i giudizi delle persone, ma allo stesso tempo con la voglia di non far vivere al suo Cesare quello che, in quanto figlia d’arte, è stata costretta ad affrontare lei stessa.

Aurora Ramazzotti: lo scatto sui social fa record di likes

Proprio per tale decisione, ha scelto di non esporre mai il figlio sui social, non mostrando il suo volto al mondo. Nel frattempo, però, giorno dopo giorno Aurora è tornata sempre più attiva sui social, dove pubblica scatti che lasciano davvero senza fiato. Come nel caso dell’ultima foto postata, che vedete qui in basso, dove stava probabilmente provando un abito per il party del suo 27esimo compleanno.

Lo scatto che ha condiviso su Instagram la vede con un abito completamente trasparente che mostra perfettamente le sue forme, che dopo il parto, a quanto pare, sono tornate proprio quelle di un tempo. Ovviamente, nel giro di pochi minuti, la fotografia pubblicata su Instagram ha raggiunto un numero incredibile di likes e di commenti di apprezzamento.

Anche lei ha dovuto fare i conti con chi l’ha accusata di non poter essere più sexy in quanto madre, ma ovviamente ha sorvolato sull’ignoranza delle persone e ha preferito non rispondere a nessuno di questi commenti privi di senso.