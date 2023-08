Attento al dolore al ginocchio perché può segnalarti un problema da trattare subito

Occhio al dolore al ginocchio, potrebbe indicare un problema serio di cui occuparsi e che richiede una certa terapia

Uno dei doni che l’essere umano riceve fin dalla nascita, è senz’altro quello di camminare.

Possiamo spostarci e arrivare ovunque a piedi, raggiungere i luoghi che desideriamo. In particolare, l’articolazione che ci consente di fare tutto questo è il nostro ginocchio.

Grazie ad esso è possibile eseguire tutta una serie di altri movimenti oltre alla camminata, tra cui praticare la corsa, piegarsi, fermarsi, e poi stare in equilibrio quando ci si gira.

Il ginocchio è formato da cartilagine, legamenti, tendini, ossa. In particolare, si compone grazie all’incrocio di tre ossa, ossia femore, tibia, rotula.

È grazie al ginocchio che l’essere umano può eseguire i movimenti di flessione ed estensione. È dunque un’articolazione fondamentale di cui avere massima cura. Soprattutto, quando si hanno dei dolori al ginocchio è importante non sottovalutarli e rivolgersi al medico nel caso in cui persistano.

La ragione è che il dolore al ginocchio potrebbe essere indicatore di un problema che richiede un intervento al più presto. Ecco quali sono i sintomi che indicano un problema da trattare.

Dolore al ginocchio: i segnali di un problema da trattare

Ci sono diversi sintomi che possono indicare che hai un problema al ginocchio. Tutto parte da un dolore più o meno forte, dopodiché si può manifestare del gonfiore.

La parte interessata si potrebbe anche arrossare, e potresti notare una certa difficoltà nell’eseguire movimenti con l’articolazione. Senti i muscoli atrofizzarsi.

A causare problemi al ginocchio possono esserci diversi fattori. È infatti possibile che alla base del dolore ci sia una contusione. Oppure, può succedere che si abbiano incidenti come una caduta, che comunque non va sottovalutata.

Spesso, soprattutto a livello sportivo, può capitare che si rompano i legamenti crociati. Di solito si avverte un forte dolore e si formano un’edema e un ematoma, oltre a far fatica nel muovere il ginocchio. In questi casi è importante rivolgersi subito al medico, meglio ancora se al pronto soccorso.

Grande attenzione va prestata ai menischi. Essi possono essere messi in difficoltà da incidenti, cadute, traumi, ma possono anche consumarsi nel tempo, col passare dell’età e con il peso in eccesso.

Tra le altre cause di dolore al ginocchio ci sono anche la gonartrosi, che è più legata all’invecchiamento e anche a lavori che richiedono molto sforzo, e l’artrite reumatoide. Quest’ultima è una malattia infiammatoria di tipo cronico.

Di solito, per curare il dolore al ginocchio, la prima cosa da fare è contattare un medico per la giusta terapia. Potete usare farmaci da banco e farmaci più mirati. Se dopo aver assunto farmaci il dolore non passa, potete contattare un ortopedico e fare una radiografia per capire se ci sia o meno una frattura.

Chiaramente, in caso di malattie più severe, è bene sempre contattare uno specialista.