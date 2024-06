Mercurio entra in Leone, notizia stupenda per 3 segni zodiacali che vedranno aumentare il conto in banca e troveranno l’amore

Sta per arrivare luglio e in tanti si chiedono come sarà il primo dei mesi riservato alle ferie. C’è voglia di relax, ma anche di stare bene e non solo fisicamente. Si spera di veder aumentare il proprio conto in banca e gli astri possono darci una mano. Infatti, Mercurio entra in Leone….

Si guarda al calendario appeso al muro in maniera differente, quasi a volerlo sedurre. Il conto alla rovescia, per andare in ferie, infatti, è già iniziato da qualche settimana. Il cerchio rosso intorno alla data di partenza è sempre più vicino, perfetto per iniziare a sognarci sdraiati in spiaggia.

Già, ma che vacanze ci aspettano? Le solite, nella stessa località a buon mercato, mentre amici e parenti volano verso lidi esotici? Del resto, le finanze, per tanti, quelle sono e non si può certo moltiplicare le entrate. Ecco perché, quasi per agganciarsi a qualcosa che possa darci speranza, si legge l’oroscopo. Che, a volte, ci predice qualche buona notizia che ci tira su il morale. Certo, sappiamo bene che si tratta di indicazioni generiche, ma hai visto mai che sia la volta buona per noi?

Mercurio entra in Leone, notizia stupenda per 3 segni zodiacali. C’è anche il tuo?

Anche perché, a volte, le previsioni di base vengono influenzate dal movimento dei pianeti, come sappiamo molto bene. Basta, per dire, la Luna in Novilunio per cambiare le sorti di tanti segni. Così come lo Star Point di Venere. Ebbene, a giorni, la novità è Mercurio che entra in Leone. Il che avrà delle ripercussioni su alcuni segni che vedranno modificarsi le loro previsioni.

A partire dai Gemelli che, grazie a questo movimento, vedranno il loro conto in banca salire a breve. Purtroppo, è un caso isolato, nel senso che non sarà qualcosa che avverrà in altri giorni. Però, a volte, ne basta anche uno per tirare un po’ il fiato. La cosa da fare, però, è saper risparmiare, senza buttarsi in spese pazze.

Ecco quali sono gli altri due segni che godranno grazie a Mercurio nel Leone

Anche il Toro non avrà certo di che lamentarsi. Soprattutto, in tema di cuore. I single, infatti, avranno una occasione inaspettata per conoscere nuove persone. E chi ha già un partner, rafforzerà come non mai il rapporto che, a volte, ha degli alti e bassi.

Mercurio entra in Leone, notizia stupenda per 3 segni zodiacali come la Vergine, il terzo baciato dalla fortuna. Avete presente quella vocina che vi dice di comprare, magari, un Gratta e Vinci in un momento particolare? Ascoltatela perché potreste non pentirvene.