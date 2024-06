La Luna in Novilunio e lo Star Point di Venere sommergono di fortuna questi 3 segni che godranno di giornate da sceicchi

I movimenti dei pianeti sono importanti e non solo per chi è appassionato di astronomia. Infatti, influenzano e non poco anche l’oroscopo, finendo per cambiare le carte in tavola. Ovvero, le previsioni. E ci sono 3 segni, in particolare, che beneficeranno, molto presto, di tanta fortuna.

Verrebbe da cantare “Guarda che Luna”, come faceva l’indimenticabile Fred Buscaglione. Non solo, come appuntamento romantico per due giovani innamorati. Anche per capire se, dalle fasi lunari, in qualche modo il nostro oroscopo sarà influenzato.

Negativamente o positivamente, perché non si sa mai come gli astri reagiscano ai movimenti della Luna. L’oroscopo, dicevamo. Sono in tanti che non iniziano la loro giornata senza prima aver dato uno sguardo alla previsione del proprio segno. Magari, anche solo per una curiosità e senza ammetterlo pubblicamente. Poi, però, in qualche modo, ci ripensano a quelle indicazioni, nel corso delle 24 ore e si adeguano. Insomma, non si può negare che l’oroscopo, anche in Italia, condizioni la vita di tante persone. Certo, bisogna considerare che si tratta di previsioni generali. Non entrano nello specifico, considerando, ad esempio, data e ora di nascita di ciascuno

La Luna in Novilunio e lo Star Point di Venere baciano 3 segni più fortunati di altri

Sono delle indicazioni di massima che non vogliono dire che si realizzeranno per tutti i nati di quel particolare segno. Dire che i single dell’Ariete troveranno l’amore, non vuol dire che tutti si fidanzeranno. Solo che potrebbe essere più probabile rispetto ad altri momenti dell’anno.

Fatta questa doverosa e mai scontata precisazione, bisogna poi ricordare che anche i pianeti, con i loro movimenti, possono stravolgere le previsioni. Così come le fasi lunari che finiscono per cambiare il destino di tanti segni.

Ecco quali sono i 3 segni che vivranno giorni benedetti e ricchi di fortuna e amore

In particolare, la Luna in Novilunio e lo Star Point di Venere, da oggi, porteranno belle notizie a questi 3 segni. A partire dal Capricorno che avrà giorni fortunati come non mai. Cosa vuol dire? Che tutto andrà per il verso giusto. Lavoro? Solo ottime notizie in arrivo. Gratta e Vinci? Aumenteranno le probabilità di vincita, con quello giusto. Insomma, solo notizie positive.

Non è l’unico. Anche Vergine e Cancro, infatti, godranno dei movimenti di Venere e Luna. In che modo? La Vergine, in amore, troverà delle risposte che aspettava da tempo. E saranno solo belle notizie. Quanto al Cancro, un progetto che ci sta a cuore finalmente vedrà la luce. E chiariremo quella incomprensione che ci aveva allontanati dal gruppo di amici.