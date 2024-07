Mercurio e Venere nel segno del Leone: esplode l’estate per i segni di fuoco!

I pianeti influenzano i segni zodiacali, in particolare Mercurio e Venere entrano nel segno del Leone e danno una carica incredibile a tutti i segni di fuoco. Andiamo con ordine e vediamo che cosa succede nell’oroscopo della settimana.

L’astrologia prevede che la posizione, in transito e il movimento dei pianeti possano influenzare il futuro dei segni zodiacali. Ognuno di noi è nato sotto uno di questi e ha, quindi, delle caratteristiche ben precise. In particolare, in questi giorni Mercurio e Venere entrano nel segno del Leone e sarà ottimo per tutti i segni di fuoco. In pratica l’estate inizia adesso! Vediamo quali sono tutti i dettagli qui di seguito.

Cosa succede nella settimana dall’8 al 14 luglio

Le stelle ci dicono che siamo nel pieno dell’estate e il Sole brilla sul segno del Cancro che è protagonista assoluto di questo periodo. Grandi cose potrà fare chi è nato sotto questo segno zodiacale. Ma non solo. Gli altri segni di acqua avranno molto entusiasmo, grande fascino per i segni di fuoco e un Marte molto forte per i segni di terra.

Mercurio e Venere nel segno del Leone: la forza dei segni di fuoco

Due pianeti molto importanti per l’oroscopo stanno dando grandi opportunità ai segni di fuoco. Il Leone, con il favore di Mercurio e Venere, può solo che festeggiare. Che cosa accadrà? Per il Leone arriva tanto fascino e la capacità di conquistare gli altri. Meglio approfittarne se si è alla ricerca di un amore. Le stelle sono favorevoli ai nuovi incontri. Buone notizie anche per il Sagittario, che torna a brillare e a conquistare tutti quelli che gli si avvicinano. Infine, anche l’Ariete potrà godere di fascino e opportunità. Di carattere, le persone dell’Ariete sono già molto intraprendenti, ma questi due pianeti daranno una spinta in più. Quindi, anche se si sentiranno un po’ deboli, conquisteranno facilmente tutti con il proprio fascino e carisma.