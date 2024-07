La settimana che si è concluse il 5 luglio ha visto tre banche dominare il Ftse Mib: Banca MPS, BPER Banca e Unicredit. Soprattutto le prime due sono scattate al rialzo anche grazie ai rumors che si susseguono tra gli operatori su possibili operazioni straordinarie che le vedrebbero coinvolte.

Le voci che stanno facendo correre la banca senese e BPER Banca

Secondo gli analisti, la recente acquisizione di oltre il 24% di Bper Banca da parte di Unipol potrebbe innescare fusioni e acquisizioni tra banche italiane. Unipol, che già detiene quasi il 20% di Banca Popolare di Sondrio, potrebbe creare il terzo polo bancario se entrasse anche in Mps. Nonostante le dichiarazioni ambigue del presidente Carlo Cimbri, i mercati sembrano credere a questa possibilità, come dimostrano i recenti aumenti delle quotazioni di Mps, Bper, Sondrio e Unipol.

A incentivare ulteriormente le speculazioni c’è il fatto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) può ora vendere un’altra parte della sua quota in Mps, attualmente pari al 26,7%, dopo la scadenza del lockup il 2 luglio. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso una preferenza per una soluzione tutta italiana per Mps, distinguendo il mercato del credito da quello delle compagnie aeree.

Le raccomandazioni degli analisti

La corsa delle ultime settimane ha avvicinato sempre più il prezzo delle azioni BPER Banca al prezzo obiettivo medio a un anno ricavato dalle raccomandazioni degli analisti pubblicate negli ultimi tre mesi. Allo stato attuale, infatti, la sottovalutazione del titolo BPER Banca e inferiore al 10%, mentre il rating medio è pari a Compra.

Un tris di banche ha dominato il Ftse Mib: il punto su BPER Banca secondo le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è rialzista e la decisa rottura della resistenza in area 4,99 € potrebbe proiettare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia, va notato che in area 6,074 € c’è la probabilità massima che si possa assistere a un’inversione ribassista. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 4,99 €.

Lettura consigliata

Qualunque sia il risultato elettorale i prossimi mesi saranno difficili per la Borsa francese