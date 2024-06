Meglio prendere due Gratta e Vinci da 10 o uno da 20 euro? La risposta è sorprendente. Te l’aspettavi?

Di Gratta e Vinci ne esistono di vari tipi e prezzi, ognuno con la sua probabilità di vincita. Infatti, non sono tutti uguali, anche se costano lo stesso prezzo. Dovremmo sempre puntare su quelli con probabilità maggiori. Ad esempio, con 20 euro, meglio prenderne due da 10 o uno da 20?

Il Gratta e Vinci è il tagliando perfetto per far sognare le persone. Che sperano, quando grattano, di essere tra i pochi fortunati che troveranno sotto un premio consistente. Non pochi euro, che non ti cambiano la vita, ma cifre con 4 o 5 zeri.

Giocando, però, in maniera responsabile, per non cadere in quella ludopatia che è malattia pericolosa e sempre insidiosa. Come? Ad esempio, si è convinti che si debba giocare subito per rifarsi della perdita precedente. Finendo per perdere altri euro. Oppure, appena si vincono 5 euro, invece di ritirarli li si investono in un altro tagliando, finendo, magari, per non portare a casa niente. Insomma, il meccanismo mentale che ci porta a voler giocare sempre non guarda in faccia a nessuno. Chiunque potrebbe esserne vittima inconsapevole?

Meglio prendere due Gratta e Vinci da 10 o uno da 20? La risposta non è così scontata

Purtroppo, vincere al Gratta e Vinci è solo questione di fortuna. Non esistono leggende metropolitane che tengano. Altrimenti, se fosse un dato scientifico, allora vincerebbero in tanti. Perfetto, ma se avessimo in mano 20 euro, come comportarsi?

Comprarne 2 da 10 euro o 1 da 20 euro? Uno potrebbe pensare che due tagliandi siano meglio di uno, raddoppiando le probabilità di vincere. Siamo proprio sicuri che le cose stiano così? Per avere una risposta certa, dobbiamo affidare a dati reali. Ovvero, alle probabilità di vincita di ogni tagliando. Come tra quelli da 1 euro.

Ecco la risposta al quesito. Con 20 euro in mano dovresti fare questa scelta

Di Gratta e Vinci da 20 euro ce ne sono attualmente tre in vendita. Uno, però, ha le probabilità più alte di farci vincere premi dai 25 euro in su. Si tratta di Ultra Numerissimi che ha 1 biglietto ogni 7,13 vincente premi superiori alla giocata? Alla domanda se sia meglio prendere due Gratta e Vinci da 10 o uno da 20 euro, possiamo rispondere esaminando le probabilità migliori tra quelli da 10 euro. Ebbene, Sotto Il Sole ha 1 biglietto ogni 6,17 vincente premi sopra i 10 euro.

E Premi Stellari, invece, ha 1 biglietto ogni 6,57 vincente. In pratica, già comprando questi due biglietti da 10 euro avremmo più probabilità di vincita di quelli da 20 euro. Quindi, alla domanda di prima, dovremmo rispondere: meglio 2 da 10 euro, purché siano proprio quelli che vi abbiamo presentato.