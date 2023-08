Mangi il gelato e hai mal di testa? Ecco perché succede

Il gelato è l’alimento più amato durante i mesi più caldi dell’anno, ma non fa bene a tutti. Quel mal di testa che viene all’improvviso.

Tutti amano il gelato, soprattutto in estate. Questo alimento è consumato tantissimo nei mesi più caldi perché rinfresca ed è molto buono. Non è un caso se le gelaterie aprono in alta stagione mettendo a disposizione tantissimi gusti appetitosi e coloratissimi. Tra granite, gelati artigianali, ghiaccioli o prodotti confezionati, abbiamo una vasta scelta che accontenta i gusti di tutti.

Per amore del gelato siamo disposti anche a rinunciare alla dieta, anche se da tempo ci sono tantissimi prodotti ipocalorici e adatti a chi ha intolleranze. Nonostante ciò ci sono tantissime persone che riferiscono di avere disturbi dopo aver mangiato un gelato, manifestando sintomi particolari. Ma come può un alimento apparentemente innocuo a fare male a qualcuno?

Il mal di testa da gelato, cos’è e perché succede

Nella maggior parte dei casi il gelato è un alimento che non causa disturbi e in estate è preferito perché è molto rinfrescante, soprattutto nella versione granita o ghiacciolo. Gli intolleranti o chi ha problemi di peso, diabete e celiachia acquistano i prodotti appositi, che fortunatamente sono reperibili nelle gelaterie e nei supermercati. Tuttavia, esiste un disturbo causato dal gelato di cui se ne parla poco.

Uno di questi è il mal di testa, che viene appena si mangia questo prodotto. Spesso viene in età giovanile ed è definito “cervello ghiacciato”. E’ un sintomo fastidioso ma non bisogna allarmarsi perché non provoca danni. Un nuovo studio ha rivelato che l’emicrania non è dovuta al raffreddamento del sangue ma al raffreddamento della mucosa orale che attiva i recettori sensibili al freddo, inviando segnali ai vasi cerebrali.

A decretarlo una ricerca condotta dal medico Silke Schmidt Oggier, medico di Santè24, ma tuttavia non è stato scoperto se avviene una dilatazione o restringimento dei vasi. Ciò che è stato rilevato è che ciò avviene a persone che soffrono abitualmente di mal di testa e non è un caso. Per evitare questo fastidioso disturbo, che viene anche bevendo bibite ghiacciate, l’unica cosa da fare è quella di evitare il consumo di questi alimenti.

Non essendoci una cura, poiché non si tratta di una patologia, l’unico consiglio degli esperti è quello di adottare uno stile di vita simile a quello di persone che soffrono di intolleranze e allergie, evitando tutti i fattori che innescano odiosi mal di testa.